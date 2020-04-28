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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.445.252 0
Net Dönem Karı (Zararı)
5.924.663
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.676.408 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.006.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.683.052
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.052.943 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.087.475
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.451.872 0
Alınan Faiz
1.006.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.531.207 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.336.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.804.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.955 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.955 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 85.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 85.979
Finansal Varlıklar
9 22.404.423
TOPLAM VARLIKLAR
22.490.402 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 34.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.532 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.455.870 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.924.663
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.336.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.804.793
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.455.870 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.006.620
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 493.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.683.052
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.182.750 0
Yönetim Ücretleri
8 -235.779
Saklama Ücretleri
8 -8.106
Denetim Ücretleri
8 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -2.723
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.769
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-258.087 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.924.663 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.924.663 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.924.663 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840583


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TKURU 11,33 505.454 % 10,00  
UZERB 3,08 131.682 % 10,00  
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Altın Gr. 383 383 -2,36  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -16,00  
Tam 2.517 2.571 -16,40  
Yarım 1.226 1.257 -8,00  
Çeyrek 615 629 -4,00  
Gümüş.Ons 15,01 15,04 -0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,04  
B. Petrol 22,30 22,30 -0,77  
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