***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.445.252 0Net Dönem Karı (Zararı)5.924.663NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.676.408 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.006.644Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.683.052İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.052.943 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.087.475FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.451.872 0Alınan Faiz1.006.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.531.207 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 21.336.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.804.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.955 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.955 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 85.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 85.979Finansal Varlıklar9 22.404.423TOPLAM VARLIKLAR22.490.402 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 34.532TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.532 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.455.870 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 5.924.663Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 21.336.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.804.793TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.455.870 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.006.620Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 493.078Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.683.052ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.182.750 0Yönetim Ücretleri8 -235.779Saklama Ücretleri8 -8.106Denetim Ücretleri8 -7.712Kurul Ücretleri8 -2.723Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.769ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-258.087 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.924.663 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.924.663 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.924.663 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840583BIST