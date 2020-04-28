***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.000.000 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.998.094 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-109.000.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-109.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 109.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
109.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
109.000.000 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.906 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.998.094 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 109.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.998.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0 -88
Yönetim Ücretleri
8 -1.788 0
Saklama Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -118 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.906 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.906 -88
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.906 -88
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.906 -88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840584
BIST