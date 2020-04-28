***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.000.000 0Net Dönem Karı (Zararı)-1.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-108.998.094 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-109.000.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-109.000.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 109.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARFinansal VarlıklarDiğer Varlıklar109.000.000TOPLAM VARLIKLAR109.000.000 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.906 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)108.998.094 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 109.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)108.998.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -88ESAS FAALİYET GELİRLERİ0 -88Yönetim Ücretleri8 -1.788 0Saklama ÜcretleriDenetim ÜcretleriKurul Ücretleri8 -118 0Komisyon ve Diğer İşlem ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer GiderlerESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.906 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.906 -88NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.906 -88DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.906 -88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840584BIST