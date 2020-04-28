***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.188.751 -8.051.342Net Dönem Karı (Zararı)4.744.082 144.875NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.737.310 88.756Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.508.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler771.024 182.011Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-93.255İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.797.112 -8.284.973Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-176.054Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.624 34.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.715.682 -8.319.694FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-41.790.340 -8.051.342Alınan Faiz4.601.589FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.999.997 20.350.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 24.999.997 20.350.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.188.754 12.298.658NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.188.754 12.298.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.298.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 109.904 12.298.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 109.904 12.391.913Diğer Alacaklar6 176.054Finansal Varlıklar9 50.070.097 8.137.323Diğer Varlıklar6 12.244 360TOPLAM VARLIKLAR50.368.299 20.529.596YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 129.345 34.721TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)129.345 34.721TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)50.238.954 20.494.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.494.875Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.744.082 144.875Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 24.999.997 20.350.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)50.238.954 20.494.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.601.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 360.273Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 771.024 182.011ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.732.886 182.011Yönetim Ücretleri8 -627.107 -13.446Saklama Ücretleri8 -20.187 -470Denetim Ücretleri8 -19.699 -14.750Kurul Ücretleri8 -7.757Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.568 -100Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -312.486 -8.370ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-988.804 -37.136ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.744.082 144.875NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.744.082 144.875DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.744.082 144.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840585BIST