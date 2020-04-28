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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.188.751 -8.051.342
Net Dönem Karı (Zararı)
4.744.082 144.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.737.310 88.756
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.508.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
771.024 182.011
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-93.255
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.797.112 -8.284.973
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-176.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.624 34.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.715.682 -8.319.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.790.340 -8.051.342
Alınan Faiz
4.601.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.999.997 20.350.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 24.999.997 20.350.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.188.754 12.298.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.188.754 12.298.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.298.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 109.904 12.298.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 109.904 12.391.913
Diğer Alacaklar
6 176.054
Finansal Varlıklar
9 50.070.097 8.137.323
Diğer Varlıklar
6 12.244 360
TOPLAM VARLIKLAR
50.368.299 20.529.596
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 129.345 34.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.345 34.721
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.238.954 20.494.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.494.875
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.744.082 144.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 24.999.997 20.350.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.238.954 20.494.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.601.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 360.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 771.024 182.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.732.886 182.011
Yönetim Ücretleri
8 -627.107 -13.446
Saklama Ücretleri
8 -20.187 -470
Denetim Ücretleri
8 -19.699 -14.750
Kurul Ücretleri
8 -7.757
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.568 -100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -312.486 -8.370
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-988.804 -37.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.744.082 144.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.744.082 144.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.744.082 144.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840585


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Cumhuriyet 2.452 2.509 -16,00  
Tam 2.517 2.571 -16,40  
Yarım 1.226 1.257 -8,00  
Çeyrek 615 629 -4,00  
Gümüş.Ons 15,01 15,04 -0,17  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,04  
B. Petrol 22,30 22,30 -0,77  
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