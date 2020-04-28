***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.001.614 -18.676.025Net Dönem Karı (Zararı)4.094.524 6.275.206NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-715.712 981.125Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-465.750 -602.774Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-241.239 1.774.405Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.723 -190.506İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.146.652 -26.725.643Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-141.432 -393.034Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-229.390 249.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.517.474 -26.582.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.525.464 -19.469.312Alınan Temettü8.723 190.506Alınan Faiz467.427 602.781FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.305.013 22.246.357Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 23.016.230 112.173.680Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -35.321.243 -89.927.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-303.399 3.570.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-303.399 3.570.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.180.115 609.783DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.876.716 4.180.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.877.851 4.182.927Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri634.417 492.985Finansal Varlıklar9 21.525.423 29.801.658TOPLAM VARLIKLAR26.037.691 34.477.570YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları10.030 227.396Diğer Borçlar6 19.730 31.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.760 259.150TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.007.931 34.218.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)34.218.420 5.696.857Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.094.524 6.275.206Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 23.016.230 112.173.680Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -35.321.243 -89.927.323TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.007.931 34.218.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 467.427 602.781Temettü Gelirleri8.723 190.506Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.143.808 4.121.271Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -241.239 1.774.405ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.378.719 6.688.963Yönetim Ücretleri8 -170.266 -306.189Saklama Ücretleri8 -35.527 -40.778Denetim Ücretleri8 -6.096 -7.296Kurul Ücretleri8 -4.659 -8.830Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -52.874 -26.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.773 -24.121ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-284.195 -413.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.094.524 6.275.206NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.094.524 6.275.206DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.094.524 6.275.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840754BIST