***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 14:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.001.614 -18.676.025
Net Dönem Karı (Zararı)
4.094.524 6.275.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-715.712 981.125
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-465.750 -602.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-241.239 1.774.405
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.723 -190.506
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.146.652 -26.725.643
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.432 -393.034
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-229.390 249.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.517.474 -26.582.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.525.464 -19.469.312
Alınan Temettü
8.723 190.506
Alınan Faiz
467.427 602.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.305.013 22.246.357
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.016.230 112.173.680
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.321.243 -89.927.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-303.399 3.570.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-303.399 3.570.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.180.115 609.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.876.716 4.180.115
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.877.851 4.182.927
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
634.417 492.985
Finansal Varlıklar
9 21.525.423 29.801.658
TOPLAM VARLIKLAR
26.037.691 34.477.570
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
10.030 227.396
Diğer Borçlar
6 19.730 31.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.760 259.150
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.007.931 34.218.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.218.420 5.696.857
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.094.524 6.275.206
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.016.230 112.173.680
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -35.321.243 -89.927.323
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.007.931 34.218.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 467.427 602.781
Temettü Gelirleri
8.723 190.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.143.808 4.121.271
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -241.239 1.774.405
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.378.719 6.688.963
Yönetim Ücretleri
8 -170.266 -306.189
Saklama Ücretleri
8 -35.527 -40.778
Denetim Ücretleri
8 -6.096 -7.296
Kurul Ücretleri
8 -4.659 -8.830
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -52.874 -26.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.773 -24.121
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-284.195 -413.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.094.524 6.275.206
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.094.524 6.275.206
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.094.524 6.275.206
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840754
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