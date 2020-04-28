***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 14:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.838.646 13.872.696
Net Dönem Karı (Zararı)
22.715.977 13.472.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12.619.723 -556.844
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-93.015 1.136.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.776.017 -948.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.063.279 -745.188
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.652.881 33.571
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.505.272 -298.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.158.153 332.542
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.682.819 12.949.470
Alınan Temettü
1.063.279 745.188
Alınan Faiz
92.548 178.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.787.619 -17.697.655
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 36.463.252 75.550.855
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -40.250.871 -93.248.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.051.027 -3.824.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.051.027 -3.824.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 445.581 4.270.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.496.608 445.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.497.075 445.581
Finansal Varlıklar
9 72.093.507 53.711.371
TOPLAM VARLIKLAR
77.590.582 54.156.952
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 4.727.699 261.449
Diğer Borçlar
6 147.092 108.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.874.791 369.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.715.791 53.787.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.787.433 58.012.345
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 22.715.977 13.472.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 36.463.252 75.550.855
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -40.250.871 -93.248.510
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
72.715.791 53.787.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 92.548 178.038
Temettü Gelirleri
1.063.279 745.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.538.480 15.097.625
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.776.017 -648.235
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.470.324 15.372.616
Yönetim Ücretleri
8 -1.494.899 -1.359.755
Saklama Ücretleri
8 -155.344 -107.582
Denetim Ücretleri
8 -7.390 -4.496
Kurul Ücretleri
8 -13.649 -12.322
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -70.473 -104.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.592 -11.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.754.347 -1.599.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.715.977 13.772.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.715.977 13.772.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.715.977 13.772.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840753
BIST