***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.838.646 13.872.696Net Dönem Karı (Zararı)22.715.977 13.472.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER12.619.723 -556.844Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-93.015 1.136.579Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.776.017 -948.235Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.063.279 -745.188İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.652.881 33.571Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.505.272 -298.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.158.153 332.542FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.682.819 12.949.470Alınan Temettü1.063.279 745.188Alınan Faiz92.548 178.038FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.787.619 -17.697.655Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 36.463.252 75.550.855Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -40.250.871 -93.248.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.051.027 -3.824.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.051.027 -3.824.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 445.581 4.270.540DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.496.608 445.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.497.075 445.581Finansal Varlıklar9 72.093.507 53.711.371TOPLAM VARLIKLAR77.590.582 54.156.952YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 4.727.699 261.449Diğer Borçlar6 147.092 108.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.874.791 369.519TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)72.715.791 53.787.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)53.787.433 58.012.345Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 22.715.977 13.472.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 36.463.252 75.550.855Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -40.250.871 -93.248.510TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)72.715.791 53.787.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 92.548 178.038Temettü Gelirleri1.063.279 745.188Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.538.480 15.097.625Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 13.776.017 -648.235ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.470.324 15.372.616Yönetim Ücretleri8 -1.494.899 -1.359.755Saklama Ücretleri8 -155.344 -107.582Denetim Ücretleri8 -7.390 -4.496Kurul Ücretleri8 -13.649 -12.322Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -70.473 -104.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.592 -11.611ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.754.347 -1.599.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.715.977 13.772.743NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.715.977 13.772.743DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.715.977 13.772.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840753BIST