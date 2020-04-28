***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.882.985 -1.501.041Net Dönem Karı (Zararı)22.208.450 -104.366NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.894.261 -83.110Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.040.130 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.934.391 -83.110İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-131.657.257 -1.313.565Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler162.504 9.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-131.819.761 -1.323.234FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-105.554.546 -1.501.041Alınan Faiz6.671.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.538.458 1.521.761Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 170.470.743 2.166.968Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -10.932.285 -645.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.655.473 20.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.655.473 20.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 20.720 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 60.676.193 20.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 63.044.762 20.720Ters Repo Alacakları5.17 0Finansal Varlıklar9 120.291.714 1.406.344TOPLAM VARLIKLAR183.336.476 1.427.064YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar6 172.173 9.669TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)172.173 9.669TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)183.164.303 1.417.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.417.395 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 22.208.450 -104.366Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 170.470.743 2.166.968Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -10.932.285 -645.207TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)183.164.303 1.417.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.671.561 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.121.747 -3.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.934.391 -83.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler47.116ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.774.815 -86.427Yönetim Ücretleri8 -1.400.150 -5.548Saklama Ücretleri8 -105.791 -2.817Denetim Ücretleri8 -7.928 -4.472Kurul Ücretleri8 -32.432 -83Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.064 -5.001ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.566.365 -17.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.208.450 -104.366NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.208.450 -104.366DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.208.450 -104.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840757BIST