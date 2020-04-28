***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 14:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.882.985 -1.501.041
Net Dönem Karı (Zararı)
22.208.450 -104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.894.261 -83.110
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.040.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.934.391 -83.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.657.257 -1.313.565
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
162.504 9.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-131.819.761 -1.323.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-105.554.546 -1.501.041
Alınan Faiz
6.671.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.538.458 1.521.761
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 170.470.743 2.166.968
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.932.285 -645.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.655.473 20.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.655.473 20.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.720 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 60.676.193 20.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 63.044.762 20.720
Ters Repo Alacakları
5.17 0
Finansal Varlıklar
9 120.291.714 1.406.344
TOPLAM VARLIKLAR
183.336.476 1.427.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 172.173 9.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
172.173 9.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
183.164.303 1.417.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.417.395 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 22.208.450 -104.366
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 170.470.743 2.166.968
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -10.932.285 -645.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
183.164.303 1.417.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.671.561 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.121.747 -3.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.934.391 -83.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.116
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.774.815 -86.427
Yönetim Ücretleri
8 -1.400.150 -5.548
Saklama Ücretleri
8 -105.791 -2.817
Denetim Ücretleri
8 -7.928 -4.472
Kurul Ücretleri
8 -32.432 -83
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.064 -5.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.566.365 -17.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.208.450 -104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.208.450 -104.366
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.208.450 -104.366
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840757
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