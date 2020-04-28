***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 14:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.413.556 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.876.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.739.173 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.437.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.176.484
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.466.388 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.266.415
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
687.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.887.129
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.850.461 0
Alınan Faiz
2.436.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.961.939 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 67.939.587
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.977.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.548.383 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.548.383 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.548.383 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 548.471 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.254.939 0
Ters Repo Alacakları
5.17 1.000.318 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
11.476
Finansal Varlıklar
9 63.710.645
TOPLAM VARLIKLAR
66.525.849 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
13
Takas Borçları
592.707 0
Diğer Borçlar
6 94.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
687.156 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.838.693 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.876.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 67.939.587
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.977.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.838.693 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.436.905 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.952.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.176.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.661.309 0
Yönetim Ücretleri
8 -615.994
Saklama Ücretleri
8 -92.689
Denetim Ücretleri
8 -5.595
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -39.625
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-784.555 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.876.754 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.876.754 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.876.754 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840755
BIST