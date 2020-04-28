***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.413.556 0Net Dönem Karı (Zararı)3.876.754NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.739.173 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.437.311Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.176.484İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.466.388 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.266.415Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler687.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-67.887.129FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-62.850.461 0Alınan Faiz2.436.905FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.961.939 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 67.939.587Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.977.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.548.383 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.548.383 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.548.383 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 548.471 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri1.254.939 0Ters Repo Alacakları5.17 1.000.318 0Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar11.476Finansal Varlıklar9 63.710.645TOPLAM VARLIKLAR66.525.849 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları13Takas Borçları592.707 0Diğer Borçlar6 94.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)687.156 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.838.693 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.876.754Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 67.939.587Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.977.648TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)65.838.693 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.436.905 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.952.080Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.176.484ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.661.309 0Yönetim Ücretleri8 -615.994Saklama Ücretleri8 -92.689Denetim Ücretleri8 -5.595Kurul Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -39.625ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-784.555 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.876.754 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.876.754 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.876.754 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840755BIST