***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.245.934 5.661.866Net Dönem Karı (Zararı)9.669.095 2.284.028NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.031.042 -1.843.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.161.656 -1.979.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.130.614 135.953İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-255.787.845 3.241.885Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler450.476 -6.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-256.238.321 3.248.371FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-252.149.792 3.682.408Alınan Faiz8.903.858 1.979.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI304.325.778 -5.730.518Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 477.507.852 61.573.804Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -173.182.074 -67.304.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.079.844 -68.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.079.844 -68.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 17.223 85.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 61.097.067 17.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 61.354.865 17.223Ters Repo Alacakları5.17 0Finansal Varlıklar9 267.042.293 13.934.586TOPLAM VARLIKLAR328.397.158 13.951.809YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar6 481.523 31.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)481.523 31.047TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)327.915.635 13.920.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.920.762 17.367.252Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 9.669.095 2.284.028Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 477.507.852 61.573.804Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -173.182.074 -67.304.322TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)327.915.635 13.920.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.903.858 1.979.458Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.184.813 551.215Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.130.614 135.953ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.849.659 2.666.626Yönetim Ücretleri8 -1.095.413 -349.959Performans Ücretleri0 0Saklama Ücretleri8 -34.520 -11.960Denetim Ücretleri8 -7.348 -4.460Kurul Ücretleri8 -20.422 -3.163Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.495 -1.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.366 -11.106ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.180.564 -382.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.669.095 2.284.028NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.669.095 2.284.028DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.669.095 2.284.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840756BIST