***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 14:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.245.934 5.661.866
Net Dönem Karı (Zararı)
9.669.095 2.284.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.031.042 -1.843.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.161.656 -1.979.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.130.614 135.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-255.787.845 3.241.885
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
450.476 -6.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-256.238.321 3.248.371
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-252.149.792 3.682.408
Alınan Faiz
8.903.858 1.979.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.325.778 -5.730.518
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 477.507.852 61.573.804
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -173.182.074 -67.304.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.079.844 -68.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.079.844 -68.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 17.223 85.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 61.097.067 17.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 61.354.865 17.223
Ters Repo Alacakları
5.17 0
Finansal Varlıklar
9 267.042.293 13.934.586
TOPLAM VARLIKLAR
328.397.158 13.951.809
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 481.523 31.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
481.523 31.047
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
327.915.635 13.920.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.920.762 17.367.252
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.669.095 2.284.028
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 477.507.852 61.573.804
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -173.182.074 -67.304.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
327.915.635 13.920.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.903.858 1.979.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.184.813 551.215
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.130.614 135.953
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.849.659 2.666.626
Yönetim Ücretleri
8 -1.095.413 -349.959
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -34.520 -11.960
Denetim Ücretleri
8 -7.348 -4.460
Kurul Ücretleri
8 -20.422 -3.163
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.495 -1.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.366 -11.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.180.564 -382.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.669.095 2.284.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.669.095 2.284.028
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.669.095 2.284.028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840756
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