***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.820.469 4.255.647Net Dönem Karı (Zararı)26.279.984 -1.924.132NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER18.364.235 -12.209.779Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-566.423 -200.276Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22.495.677 -7.791.776Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.565.019 -4.217.727İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-53.603.677 13.979.102Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler547.010 -483.510Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.381 1.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.157.068 14.461.486FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.959.458 -154.809Alınan Temettü3.565.019 4.217.727Alınan Faiz573.970 192.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.134.080 -1.527.851Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.734.351 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -600.271 -1.527.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.686.389 2.727.796NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.686.389 2.727.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.788.531 60.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 102.142 2.788.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 102.142 2.796.078Takas Alacakları0 547.010Finansal Varlıklar9 70.721.291 39.059.900TOPLAM VARLIKLAR70.823.433 42.402.988YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları0 416Diğer Borçlar6 23.855 17.058TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.855 17.474TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.799.578 42.385.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.385.514 45.837.497Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 26.279.984 -1.924.132Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.734.351 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -600.271 -1.527.851TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)70.799.578 42.385.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 573.970 192.729Temettü Gelirleri3.565.019 4.217.727Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -184.759 1.616.097Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 22.495.677 -7.791.776ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.449.907 -1.765.223Yönetim Ücretleri8 -111.264 -106.624Saklama Ücretleri8 -26.076 -19.710Denetim Ücretleri8 -6.738 -3.953Kurul Ücretleri8 -10.253 -8.817Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.112 -10.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.480 -9.057ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-169.923 -158.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.279.984 -1.924.132NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.279.984 -1.924.132DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.279.984 -1.924.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840770BIST