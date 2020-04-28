***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.820.469 4.255.647
Net Dönem Karı (Zararı)
26.279.984 -1.924.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
18.364.235 -12.209.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-566.423 -200.276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.495.677 -7.791.776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.565.019 -4.217.727
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.603.677 13.979.102
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
547.010 -483.510
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.381 1.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.157.068 14.461.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.959.458 -154.809
Alınan Temettü
3.565.019 4.217.727
Alınan Faiz
573.970 192.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.134.080 -1.527.851
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.734.351 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -600.271 -1.527.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.686.389 2.727.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.686.389 2.727.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.788.531 60.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 102.142 2.788.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 102.142 2.796.078
Takas Alacakları
0 547.010
Finansal Varlıklar
9 70.721.291 39.059.900
TOPLAM VARLIKLAR
70.823.433 42.402.988
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 416
Diğer Borçlar
6 23.855 17.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.855 17.474
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.799.578 42.385.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.385.514 45.837.497
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 26.279.984 -1.924.132
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.734.351 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -600.271 -1.527.851
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.799.578 42.385.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 573.970 192.729
Temettü Gelirleri
3.565.019 4.217.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -184.759 1.616.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 22.495.677 -7.791.776
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.449.907 -1.765.223
Yönetim Ücretleri
8 -111.264 -106.624
Saklama Ücretleri
8 -26.076 -19.710
Denetim Ücretleri
8 -6.738 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -10.253 -8.817
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.112 -10.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.480 -9.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.923 -158.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.279.984 -1.924.132
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.279.984 -1.924.132
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.279.984 -1.924.132
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840770
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