***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.041.947Net Dönem Karı (Zararı)7.438.526NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.409.174Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-103.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.512.375Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.992.811Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler56.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-44.049.642FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.145.111Alınan TemettüAlınan Faiz103.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.184.640Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 36.264.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.079.860YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.693DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 142.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 142.730Finansal Varlıklar9 36.537.267TOPLAM VARLIKLAR36.679.997YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 56.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)56.831TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.623.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 7.438.526Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 36.264.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -7.079.860TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.623.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 103.159Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 390.845Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.512.375ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.006.384Yönetim Ücretleri8 -533.182Saklama Ücretleri8 -16.255Denetim Ücretleri8 -7.710Kurul Ücretleri8 -5.785Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.614ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-567.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.438.526NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.438.526DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.438.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840771BIST