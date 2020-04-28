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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 15:14
GÜNCEL HABERLER


Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.041.947
Net Dönem Karı (Zararı)
7.438.526
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.409.174
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.512.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.992.811
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.049.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.145.111
Alınan Temettü
5
Alınan Faiz
103.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.184.640
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 36.264.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.079.860
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.693
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 142.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 142.730
Finansal Varlıklar
9 36.537.267
TOPLAM VARLIKLAR
36.679.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 56.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
56.831
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.623.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 7.438.526
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 36.264.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.079.860
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.623.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 103.159
Temettü Gelirleri
5
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 390.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.512.375
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.006.384
Yönetim Ücretleri
8 -533.182
Saklama Ücretleri
8 -16.255
Denetim Ücretleri
8 -7.710
Kurul Ücretleri
8 -5.785
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-567.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.438.526
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.438.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.438.526



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840771


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ARDYZ 34,32 156.390.035 % 10,00  
PAPIL 13,20 46.752.553 % 10,00  
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Riyal 1,8559 1,8652 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -1,90  
Altın Gr. 385 385 -0,53  
Cumhuriyet 2.463 2.521 -4,40  
Tam 2.528 2.583 -4,60  
Yarım 1.232 1.262 -2,20  
Çeyrek 618 631 -1,10  
Gümüş.Ons 15,15 15,19 -0,03  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 23,48 23,48 0,41  
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