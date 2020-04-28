***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.218.629 -10.051.287Net Dönem Karı (Zararı)36.507.578 -3.980.551NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER23.704.297 -17.214.191Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.074.772 -464.284Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29.725.441 -10.886.043Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.946.372 -5.863.864İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-67.453.696 4.829.291Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 23.663Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.720 2.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-67.463.416 4.802.859FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.241.821 -16.365.451Alınan Temettü4.946.372 5.854.558Alınan Faiz1.076.820 459.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.101.528 9.346.174Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 4.101.528 14.038.069Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.691.895YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.882.899 -705.113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.882.899 -705.113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.393.257 2.098.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.276.156 1.393.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.278.761 1.397.910Finansal Varlıklar9 95.675.083 57.937.108TOPLAM VARLIKLAR99.953.844 59.335.018YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 30.966 21.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.966 21.246TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)99.922.878 59.313.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)59.313.772 53.948.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 36.507.578 -3.980.551Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 4.101.528 14.038.069Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 -4.691.895TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)99.922.878 59.313.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.076.820 459.606Temettü Gelirleri4.946.372 5.854.558Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 987.095 795.748Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 29.725.441 -10.886.043ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.735.728 -3.776.131Yönetim Ücretleri8 -155.609 -146.440Saklama Ücretleri8 -32.071 -22.054Denetim Ücretleri8 -6.738 -3.953Kurul Ücretleri8 -14.375 -12.538Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.731 -11.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.626 -8.229ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-228.150 -204.420ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.507.578 -3.980.551NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.507.578 -3.980.551DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.507.578 -3.980.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840772BIST