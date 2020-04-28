***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.218.629 -10.051.287
Net Dönem Karı (Zararı)
36.507.578 -3.980.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
23.704.297 -17.214.191
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.074.772 -464.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.725.441 -10.886.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.946.372 -5.863.864
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.453.696 4.829.291
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 23.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.720 2.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.463.416 4.802.859
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.241.821 -16.365.451
Alınan Temettü
4.946.372 5.854.558
Alınan Faiz
1.076.820 459.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.101.528 9.346.174
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.101.528 14.038.069
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.691.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.882.899 -705.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.882.899 -705.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.393.257 2.098.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.276.156 1.393.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.278.761 1.397.910
Finansal Varlıklar
9 95.675.083 57.937.108
TOPLAM VARLIKLAR
99.953.844 59.335.018
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 30.966 21.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.966 21.246
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.922.878 59.313.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
59.313.772 53.948.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 36.507.578 -3.980.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.101.528 14.038.069
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 -4.691.895
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
99.922.878 59.313.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.076.820 459.606
Temettü Gelirleri
4.946.372 5.854.558
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 987.095 795.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 29.725.441 -10.886.043
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.735.728 -3.776.131
Yönetim Ücretleri
8 -155.609 -146.440
Saklama Ücretleri
8 -32.071 -22.054
Denetim Ücretleri
8 -6.738 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -14.375 -12.538
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.731 -11.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.626 -8.229
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-228.150 -204.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.507.578 -3.980.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.507.578 -3.980.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.507.578 -3.980.551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840772
BIST