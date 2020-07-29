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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.573.633 29.614.790
Net Dönem Karı (Zararı)
5.236.437 2.501.799
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-888.373 -11.440.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.885.630 -6.402.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
997.257 -5.037.399
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.339.405 32.009.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-116.716 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.890.377 -2.956.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.346.498 34.965.693
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.687.469 23.071.179
Alınan Faiz
1.886.164 6.543.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.156.586 -25.996.263
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -3.156.586 -25.996.263
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.417.047 3.618.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.417.047 3.618.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.235.608 23.222.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.652.655 26.841.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 36.661.191 30.244.678
Ters Repo Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 116.716 0
Finansal Varlıklar
9 0 7.645.689
Diğer Varlıklar
20.10 148.767.843 145.232.016
TOPLAM VARLIKLAR
185.545.750 183.122.383
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.895.262 5.551.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.895.262 5.551.746
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
179.650.488 177.570.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 177.570.637 199.967.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 5.236.437 2.501.799
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -3.156.586 -25.996.263
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve 19 179.650.488 176.473.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.886.164 6.543.611 1.101.107 2.981.283
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.868 -1.196.886 0 -388.924
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 997.257 -5.037.399 937.121 -5.306.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.888.628 5.243.952 2.290.353 2.691.595
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.792.917 5.553.278 4.328.581 -22.867
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -1.789.952 -1.946.483 -897.192 -948.207
Saklama Ücretleri
8 -47.023 -52.978 -24.343 -27.039
Denetim Ücretleri
8 -1.730 -9.148 -1.730 -5.243
Danışmanlık Ücretleri
8 -108.470 -152.873 -58.569 -111.528
Kurul Ücretleri
8 -17.973 -19.035 -8.983 -8.824
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -96.257 -69.343 -46.669 -51.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 ve 13 -495.075 -801.619 -284.571 -578.851
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.556.480 -3.051.479 -1.322.057 -1.731.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863576


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