***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.573.633 29.614.790Net Dönem Karı (Zararı)5.236.437 2.501.799NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-888.373 -11.440.131Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.885.630 -6.402.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler997.257 -5.037.399İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.339.405 32.009.511Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-116.716 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.890.377 -2.956.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.346.498 34.965.693FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.687.469 23.071.179Alınan Faiz1.886.164 6.543.611FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.156.586 -25.996.263Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -3.156.586 -25.996.263YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.417.047 3.618.527NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.417.047 3.618.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.235.608 23.222.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.652.655 26.841.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 36.661.191 30.244.678Ters Repo AlacaklarıDiğer Alacaklar6 116.716 0Finansal Varlıklar9 0 7.645.689Diğer Varlıklar20.10 148.767.843 145.232.016TOPLAM VARLIKLAR185.545.750 183.122.383YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 5.895.262 5.551.746TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.895.262 5.551.746TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)179.650.488 177.570.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 ve 19 177.570.637 199.967.850Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 5.236.437 2.501.799Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 0Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -3.156.586 -25.996.263TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 ve 19 179.650.488 176.473.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.886.164 6.543.611 1.101.107 2.981.283Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 20.868 -1.196.886 0 -388.924Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 997.257 -5.037.399 937.121 -5.306.821Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.888.628 5.243.952 2.290.353 2.691.595ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.792.917 5.553.278 4.328.581 -22.867Yönetim Ücretleri4 ve 8 -1.789.952 -1.946.483 -897.192 -948.207Saklama Ücretleri8 -47.023 -52.978 -24.343 -27.039Denetim Ücretleri8 -1.730 -9.148 -1.730 -5.243Danışmanlık Ücretleri8 -108.470 -152.873 -58.569 -111.528Kurul Ücretleri8 -17.973 -19.035 -8.983 -8.824Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -96.257 -69.343 -46.669 -51.625Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 ve 13 -495.075 -801.619 -284.571 -578.851ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.556.480 -3.051.479 -1.322.057 -1.731.317ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 5.236.437 2.501.799 3.006.524 -1.754.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863576BIST