***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.623.672 0Net Dönem Karı (Zararı)9.264.170NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.550.834Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-284.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.266.266İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.627.526Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.533.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10.340.862Alınan Faiz282.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.026.868Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 690.453Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -3.717.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.596.804 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.596.804 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 7.596.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 7.598.562 0Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar6 ve 10 107.733.054 109.000.000TOPLAM VARLIKLAR115.331.616 109.000.000YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 96.220 1.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)96.220 1.906TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)115.235.396 108.998.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)108.998.094 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.264.170 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 690.453 0Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -3.717.321 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)115.235.396 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 282.810 166.486Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.266.266 -1.268.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12.559.324 4.065.968ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.575.868 2.964.378Yönetim Ücretleri8 -171.109 -86.472Saklama Ücretleri8 -6.240 -3.240Denetim Ücretleri8 -24.243 -5.385Kurul Ücretleri8 -16.871 -5.762Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.248 -10.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.074.987 -125.330ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.311.698 -237.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.264.170 2.727.214NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.264.170 2.727.214DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.264.170 2.727.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863752BIST