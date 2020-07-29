***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 19:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.623.672 0
Net Dönem Karı (Zararı)
9.264.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.550.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-284.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.266.266
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.627.526
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.533.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.340.862
Alınan Faiz
282.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.026.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 690.453
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -3.717.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.596.804 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.596.804 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 7.596.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 7.598.562 0
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
6 ve 10 107.733.054 109.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
115.331.616 109.000.000
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 96.220 1.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
96.220 1.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
115.235.396 108.998.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
108.998.094 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.264.170 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 690.453 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -3.717.321 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
115.235.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 282.810 166.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.266.266 -1.268.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.559.324 4.065.968
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.575.868 2.964.378
Yönetim Ücretleri
8 -171.109 -86.472
Saklama Ücretleri
8 -6.240 -3.240
Denetim Ücretleri
8 -24.243 -5.385
Kurul Ücretleri
8 -16.871 -5.762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.248 -10.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.074.987 -125.330
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.311.698 -237.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.264.170 2.727.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.264.170 2.727.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.264.170 2.727.214
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863752
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