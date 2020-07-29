***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.921.336 -7.617.490Net Dönem Karı (Zararı)2.328.742 1.414.835NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.830.959 -3.306.246Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.815.792 -2.947.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.167 -358.904İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.234.911 -8.682.651Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -36.493Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.152 24.655İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.253.063 -8.670.813FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.737.128 -10.574.062Alınan Faiz5.815.792 2.956.572FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.999.997 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.999.997 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.661 -7.617.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.661 -7.617.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 109.904 12.298.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 188.565 4.681.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 188.565 109.904Ters Repo AlacaklarıDiğer Alacaklar6 176.054 176.054Finansal Varlıklar9 69.332.002 50.070.097Diğer Varlıklar6 18.569 12.244TOPLAM VARLIKLAR69.715.190 50.368.299YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 147.497 129.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)147.497 129.345TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.567.693 50.238.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)50.238.954 20.494.875Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.328.742 1.414.835Katılma Payı İhraç Tutarı (+)16.999.997 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)69.567.693 21.909.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.815.792 2.956.572 2.742.467 809.585Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.855.320 -832.653 -1.161.560 -859.859Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -15.167 -358.904 157.008 761.573ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.945.305 1.765.015 1.737.915 711.299Yönetim Ücretleri8 -550.749 -210.772 -297.593 -107.421Saklama Ücretleri8 -21.434 -10.476 -11.989 -5.538Denetim Ücretleri8 -531 -10.110 -531 -6.205Danışmanlık Ücretleri8 -32.869 -37.415 -20.228 -20.527Kurul Ücretleri0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -920 -244 -732 -58Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.060 -81.163 -6.161 -3.342ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-616.563 -350.180 -337.234 -143.091ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863753BIST