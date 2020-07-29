***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 19:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.921.336 -7.617.490
Net Dönem Karı (Zararı)
2.328.742 1.414.835
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.830.959 -3.306.246
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.815.792 -2.947.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.167 -358.904
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.234.911 -8.682.651
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -36.493
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.152 24.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.253.063 -8.670.813
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.737.128 -10.574.062
Alınan Faiz
5.815.792 2.956.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.999.997 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.999.997 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.661 -7.617.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.661 -7.617.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 109.904 12.298.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 188.565 4.681.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 188.565 109.904
Ters Repo Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 176.054 176.054
Finansal Varlıklar
9 69.332.002 50.070.097
Diğer Varlıklar
6 18.569 12.244
TOPLAM VARLIKLAR
69.715.190 50.368.299
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 147.497 129.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
147.497 129.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.567.693 50.238.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.238.954 20.494.875
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.328.742 1.414.835
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.999.997 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.567.693 21.909.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.815.792 2.956.572 2.742.467 809.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.855.320 -832.653 -1.161.560 -859.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -15.167 -358.904 157.008 761.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.945.305 1.765.015 1.737.915 711.299
Yönetim Ücretleri
8 -550.749 -210.772 -297.593 -107.421
Saklama Ücretleri
8 -21.434 -10.476 -11.989 -5.538
Denetim Ücretleri
8 -531 -10.110 -531 -6.205
Danışmanlık Ücretleri
8 -32.869 -37.415 -20.228 -20.527
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -920 -244 -732 -58
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.060 -81.163 -6.161 -3.342
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-616.563 -350.180 -337.234 -143.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.328.742 1.414.835 1.400.681 568.208
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863753
BIST