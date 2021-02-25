***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.213.334 -47.947.508Net Dönem Karı (Zararı)12.127.402 146.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER11.909.350 351.669Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-20.495 -35.070Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.929.845 386.737Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 2İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.843.980 -48.480.891Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.563 -3.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.772 94.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.828.771 -48.571.501FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.192.772 -47.982.479Alınan Temettü-2Alınan Faiz20.562 34.973FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.490.512 48.302.352Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 49.702.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.490.512 -1.400.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-277.178 354.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-277.178 354.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 354.844 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 77.666 354.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 77.696 354.941Diğer Alacaklar6 0 3.563Finansal Varlıklar9 49.083.690 48.184.764TOPLAM VARLIKLAR49.161.386 48.543.268YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Diğer Borçlar6 75.401 94.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.401 94.173TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.085.985 48.449.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.449.095 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 12.127.402 146.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 49.702.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -11.490.512 -1.400.148TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)49.085.985 48.449.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.562 34.973Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.088.842 -29.193Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 11.929.845 386.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.563ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.039.249 396.080Yönetim Ücretleri8 -857.319 -231.159Saklama Ücretleri8 -27.517 -6.134Denetim Ücretleri8 -11.956 -7.712Kurul Ücretleri8 -9.518 -2.213Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.060 -729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.477 -1.390ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-911.847 -249.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.127.402 146.743NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.127.402 146.743DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.127.402 146.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913119BIST