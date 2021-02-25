***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 21:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.213.334 -47.947.508
Net Dönem Karı (Zararı)
12.127.402 146.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
11.909.350 351.669
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.495 -35.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.929.845 386.737
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.843.980 -48.480.891
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.563 -3.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.772 94.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.828.771 -48.571.501
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.192.772 -47.982.479
Alınan Temettü
-2
Alınan Faiz
20.562 34.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.490.512 48.302.352
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 49.702.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.490.512 -1.400.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-277.178 354.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-277.178 354.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 354.844 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 77.666 354.844
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 77.696 354.941
Diğer Alacaklar
6 0 3.563
Finansal Varlıklar
9 49.083.690 48.184.764
TOPLAM VARLIKLAR
49.161.386 48.543.268
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 75.401 94.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.401 94.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.085.985 48.449.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.449.095 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 12.127.402 146.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 49.702.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.490.512 -1.400.148
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
49.085.985 48.449.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.562 34.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.088.842 -29.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.929.845 386.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.563
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.039.249 396.080
Yönetim Ücretleri
8 -857.319 -231.159
Saklama Ücretleri
8 -27.517 -6.134
Denetim Ücretleri
8 -11.956 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -9.518 -2.213
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.060 -729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.477 -1.390
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-911.847 -249.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.127.402 146.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.127.402 146.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.127.402 146.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913119
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