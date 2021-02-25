***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.548.544 -26.662.957Net Dönem Karı (Zararı)5.109.776 759.116NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.056.356 875.837Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.454 -9.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.068.810 884.973Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.630.055 -28.307.007Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.646 -3.646Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.081 56.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.622.620 -28.359.401FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.536.077 -26.672.054Alınan Temettü-3Alınan Faiz12.467 9.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.620.801 26.803.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 28.212.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.620.801 -1.408.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.257 140.742NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.257 140.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 140.742 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 68.485 140.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 68.511 140.781Diğer Alacaklar6 0 3.646Finansal Varlıklar9 27.028.238 27.474.428TOPLAM VARLIKLAR27.096.749 27.618.855YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 44.959 56.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.959 56.040TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.051.790 27.562.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.562.815 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 5.109.776 759.116Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 28.212.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.620.801 -1.408.801TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.051.790 27.562.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.467 9.100Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 551.741 4.031Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.068.810 884.970Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 0 3.646ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.633.018 901.747Yönetim Ücretleri8 -485.600 -128.475Saklama Ücretleri8 -15.302 -3.482Denetim Ücretleri8 -11.956 -7.712Kurul Ücretleri8 -5.292 -1.259Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -797 -312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.295 -1.391ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-523.242 -142.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.109.776 759.116NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.109.776 759.116DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.109.776 759.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913118BIST