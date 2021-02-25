***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2021 21:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.548.544 -26.662.957
Net Dönem Karı (Zararı)
5.109.776 759.116
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.056.356 875.837
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.454 -9.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.068.810 884.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.630.055 -28.307.007
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.646 -3.646
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.081 56.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.622.620 -28.359.401
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.536.077 -26.672.054
Alınan Temettü
-3
Alınan Faiz
12.467 9.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.620.801 26.803.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 28.212.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.620.801 -1.408.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.257 140.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.257 140.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 140.742 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 68.485 140.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 68.511 140.781
Diğer Alacaklar
6 0 3.646
Finansal Varlıklar
9 27.028.238 27.474.428
TOPLAM VARLIKLAR
27.096.749 27.618.855
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 44.959 56.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.959 56.040
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.051.790 27.562.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.562.815 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 5.109.776 759.116
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 28.212.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.620.801 -1.408.801
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.051.790 27.562.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.467 9.100
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 551.741 4.031
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.068.810 884.970
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 0 3.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.633.018 901.747
Yönetim Ücretleri
8 -485.600 -128.475
Saklama Ücretleri
8 -15.302 -3.482
Denetim Ücretleri
8 -11.956 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -5.292 -1.259
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -797 -312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.295 -1.391
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-523.242 -142.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.109.776 759.116
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.109.776 759.116
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.109.776 759.116
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913118
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