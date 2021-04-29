***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.987.479 -19.207.732
Net Dönem Karı (Zararı)
36.668.531 87.422.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.462.204 -90.764.872
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-53.848.674 -86.354.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.613.530 -4.410.843
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
167.584.066 -103.179.010
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
41.627.363 -41.592.701
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.572.703 409.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.384.000 -61.995.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
148.790.393 -106.520.934
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
53.197.086 87.313.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.262.492 -3.486.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.822.409.118 7.676.822.146
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.979.671.610 -7.680.308.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.724.987 -22.694.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.724.987 -22.694.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.749.019 30.443.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 52.474.006 7.749.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
40.121.464 3.750.090
Ters Repo Alacakları
5 13.006.433 4.001.232
Diğer Alacaklar
6 33.341 41.660.704
Finansal Varlıklar
9 313.522.387 435.292.857
TOPLAM VARLIKLAR
366.683.625 484.704.883
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 348 50
Takas Borçları
6 2.949.129 515
Diğer Borçlar
6 783.129 1.159.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.732.606 1.159.903
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
362.951.019 483.544.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
483.544.980 399.608.795
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.668.531 87.422.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.822.409.118 7.676.822.146
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.979.671.610 -7.680.308.909
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
362.951.019 483.544.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 53.197.086 87.313.198
Temettü Gelirleri
11 4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.201.217 16.995.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.613.530 -4.410.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 60.083 95.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.442.422 99.993.590
Yönetim Ücretleri
8 -11.153.995 -11.868.859
Saklama Ücretleri
8 -267.930 -329.623
Denetim Ücretleri
8 -12.147 -11.489
Kurul Ücretleri
8 -86.800 -93.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.171 -198.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -67.848 -68.594
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.773.891 -12.570.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.668.531 87.422.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.668.531 87.422.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.668.531 87.422.948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932877
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