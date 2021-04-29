***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.987.479 -19.207.732Net Dönem Karı (Zararı)36.668.531 87.422.948NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55.462.204 -90.764.872Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-53.848.674 -86.354.025Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.613.530 -4.410.843Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER167.584.066 -103.179.010Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler41.627.363 -41.592.701Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.572.703 409.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler123.384.000 -61.995.844FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR148.790.393 -106.520.934Alınan TemettüAlınan Faiz53.197.086 87.313.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.262.492 -3.486.763Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 4.822.409.118 7.676.822.146Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.979.671.610 -7.680.308.909YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.724.987 -22.694.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.724.987 -22.694.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 7.749.019 30.443.514DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 52.474.006 7.749.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40.121.464 3.750.090Ters Repo Alacakları5 13.006.433 4.001.232Diğer Alacaklar6 33.341 41.660.704Finansal Varlıklar9 313.522.387 435.292.857TOPLAM VARLIKLAR366.683.625 484.704.883YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 348 50Takas Borçları6 2.949.129 515Diğer Borçlar6 783.129 1.159.338TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.732.606 1.159.903TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)362.951.019 483.544.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)483.544.980 399.608.795Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.668.531 87.422.948Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 4.822.409.118 7.676.822.146Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.979.671.610 -7.680.308.909TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)362.951.019 483.544.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 53.197.086 87.313.198Temettü Gelirleri11 4Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.201.217 16.995.655Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.613.530 -4.410.843Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 60.083 95.576ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.442.422 99.993.590Yönetim Ücretleri8 -11.153.995 -11.868.859Saklama Ücretleri8 -267.930 -329.623Denetim Ücretleri8 -12.147 -11.489Kurul Ücretleri8 -86.800 -93.080Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -185.171 -198.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -67.848 -68.594ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.773.891 -12.570.642ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.668.531 87.422.948NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.668.531 87.422.948DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.668.531 87.422.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932877BIST