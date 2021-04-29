***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.478.131 977.003Net Dönem Karı (Zararı)22.837.986 9.283.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER17.997.549 5.237.184Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-129.891 -26.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19.289.588 6.231.929Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.162.148 -968.566İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-83.605.510 -14.537.743Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.433.596Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.132.397 345.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-82.304.311 -14.883.735FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.769.975 -17.489Alınan Temettü1.162.148 968.566Alınan Faiz129.696 25.926FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.658.289 -360.761Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 105.906.329 9.277.753Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -60.248.040 -9.638.514YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.180.158 616.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.180.158 616.242DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.019.542 403.300DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.199.700 1.019.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.200.180 1.019.827Takas Alacakları6 5.396.598Diğer Alacaklar6 36.998Finansal Varlıklar9 108.830.306 45.815.583TOPLAM VARLIKLAR119.464.082 46.835.410YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 4.272.686 338.524Diğer Borçlar6 315.370 117.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.588.056 455.659TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)114.876.026 46.379.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)46.379.751 37.457.442Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.837.986 9.283.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 105.906.329 9.277.753Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -60.248.040 -9.638.514TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)114.876.026 46.379.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 129.696 25.926Temettü Gelirleri11 1.162.148 968.566Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.375.491 3.443.224Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 19.289.588 6.231.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 36.997ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.993.920 10.669.645Yönetim Ücretleri8 -1.689.294 -1.215.567Saklama Ücretleri8 -253.902 -121.697Denetim Ücretleri8 -11.569 -7.359Kurul Ücretleri8 -12.906 -8.629Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -161.275 -19.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -26.988 -13.833ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.155.934 -1.386.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.837.986 9.283.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.837.986 9.283.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.837.986 9.283.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932878BIST