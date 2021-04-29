Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 21:45



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.478.131 977.003
Net Dönem Karı (Zararı)
22.837.986 9.283.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.997.549 5.237.184
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-129.891 -26.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.289.588 6.231.929
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.162.148 -968.566
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.605.510 -14.537.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.433.596
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.132.397 345.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-82.304.311 -14.883.735
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.769.975 -17.489
Alınan Temettü
1.162.148 968.566
Alınan Faiz
129.696 25.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.658.289 -360.761
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 105.906.329 9.277.753
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -60.248.040 -9.638.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.158 616.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.158 616.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.019.542 403.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.199.700 1.019.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.200.180 1.019.827
Takas Alacakları
6 5.396.598
Diğer Alacaklar
6 36.998
Finansal Varlıklar
9 108.830.306 45.815.583
TOPLAM VARLIKLAR
119.464.082 46.835.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 4.272.686 338.524
Diğer Borçlar
6 315.370 117.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.588.056 455.659
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.876.026 46.379.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.379.751 37.457.442
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.837.986 9.283.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 105.906.329 9.277.753
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -60.248.040 -9.638.514
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
114.876.026 46.379.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 129.696 25.926
Temettü Gelirleri
11 1.162.148 968.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.375.491 3.443.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.289.588 6.231.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 36.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.993.920 10.669.645
Yönetim Ücretleri
8 -1.689.294 -1.215.567
Saklama Ücretleri
8 -253.902 -121.697
Denetim Ücretleri
8 -11.569 -7.359
Kurul Ücretleri
8 -12.906 -8.629
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161.275 -19.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.988 -13.833
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.155.934 -1.386.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.837.986 9.283.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.837.986 9.283.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.837.986 9.283.070



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932878


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  1,13% |  15,61
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2126 8,2242 % 0,43  
Euro 9,9719 9,9878 % 0,39  
Sterlin 11,4272 11,4845 % 0,37  
Frank 9,0080 9,0623 % 0,42  
Riyal 2,1842 2,1952 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -7,37  
Altın Gr. 469 469 -0,23  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,12 26,17 -0,06  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,01  
B. Petrol 67,98 67,98 1,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru