***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.478.131 977.003
Net Dönem Karı (Zararı)
22.837.986 9.283.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.997.549 5.237.184
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-129.891 -26.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.289.588 6.231.929
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.162.148 -968.566
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.605.510 -14.537.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.433.596
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.132.397 345.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-82.304.311 -14.883.735
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.769.975 -17.489
Alınan Temettü
1.162.148 968.566
Alınan Faiz
129.696 25.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.658.289 -360.761
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 105.906.329 9.277.753
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -60.248.040 -9.638.514
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.158 616.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.180.158 616.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.019.542 403.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.199.700 1.019.542
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.200.180 1.019.827
Takas Alacakları
6 5.396.598
Diğer Alacaklar
6 36.998
Finansal Varlıklar
9 108.830.306 45.815.583
TOPLAM VARLIKLAR
119.464.082 46.835.410
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 4.272.686 338.524
Diğer Borçlar
6 315.370 117.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.588.056 455.659
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.876.026 46.379.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
46.379.751 37.457.442
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.837.986 9.283.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 105.906.329 9.277.753
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -60.248.040 -9.638.514
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
114.876.026 46.379.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 129.696 25.926
Temettü Gelirleri
11 1.162.148 968.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.375.491 3.443.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.289.588 6.231.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 36.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.993.920 10.669.645
Yönetim Ücretleri
8 -1.689.294 -1.215.567
Saklama Ücretleri
8 -253.902 -121.697
Denetim Ücretleri
8 -11.569 -7.359
Kurul Ücretleri
8 -12.906 -8.629
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -161.275 -19.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.988 -13.833
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.155.934 -1.386.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.837.986 9.283.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.837.986 9.283.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.837.986 9.283.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932878
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