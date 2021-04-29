***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.036.544 10.762.972
Net Dönem Karı (Zararı)
277.075 10.446.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.023.269 -5.376.076
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.337.053 -6.980.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.686.216 1.604.144
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
36.443.104 -1.289.514
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 904.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.734 -1.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.486.838 -2.192.391
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.696.910 3.781.040
Alınan Faiz
10.339.634 6.981.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.525.318 -8.255.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 306.919.630 212.695.503
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -344.444.948 -220.951.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.488.774 2.507.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.488.774 2.507.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.085.594 6.578.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.596.820 9.085.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 595.633 85.593
Ters Repo Alacakları
5,17 3.001.470 9.002.865
Finansal Varlıklar
9 35.727.828 67.528.450
TOPLAM VARLIKLAR
39.324.931 76.616.908
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 80 113
Diğer Borçlar
6 89.105 132.806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
89.185 132.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.235.746 76.483.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.483.989 74.292.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
277.075 10.446.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 306.919.630 212.695.503
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -344.444.948 -220.951.002
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.235.746 76.483.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.339.634 6.981.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.702.060 2.967.371
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.686.216 1.604.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.951.358 11.553.447
Yönetim Ücretleri
8 -1.556.024 -1.023.509
Saklama Ücretleri
8 -48.660 -33.683
Denetim Ücretleri
8 -11.967 -7.417
Kurul Ücretleri
8 -13.051 -10.134
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.612 -17.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.969 -14.832
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.674.283 -1.106.817
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
277.075 10.446.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
277.075 10.446.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
277.075 10.446.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932879
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