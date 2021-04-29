***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.036.544 10.762.972Net Dönem Karı (Zararı)277.075 10.446.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.023.269 -5.376.076Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.337.053 -6.980.220Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.686.216 1.604.144İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER36.443.104 -1.289.514Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 904.595Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.734 -1.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.486.838 -2.192.391FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR21.696.910 3.781.040Alınan Faiz10.339.634 6.981.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.525.318 -8.255.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 306.919.630 212.695.503Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -344.444.948 -220.951.002YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.488.774 2.507.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.488.774 2.507.473DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.085.594 6.578.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.596.820 9.085.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 595.633 85.593Ters Repo Alacakları5,17 3.001.470 9.002.865Finansal Varlıklar9 35.727.828 67.528.450TOPLAM VARLIKLAR39.324.931 76.616.908YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 80 113Diğer Borçlar6 89.105 132.806TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)89.185 132.919TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.235.746 76.483.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.483.989 74.292.858Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)277.075 10.446.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 306.919.630 212.695.503Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -344.444.948 -220.951.002TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)39.235.746 76.483.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.339.634 6.981.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.702.060 2.967.371Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -4.686.216 1.604.144ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.951.358 11.553.447Yönetim Ücretleri8 -1.556.024 -1.023.509Saklama Ücretleri8 -48.660 -33.683Denetim Ücretleri8 -11.967 -7.417Kurul Ücretleri8 -13.051 -10.134Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30.612 -17.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.969 -14.832ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.674.283 -1.106.817ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)277.075 10.446.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)277.075 10.446.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)277.075 10.446.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932879BIST