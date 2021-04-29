***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.899.684 136.323.333
Net Dönem Karı (Zararı)
26.185.069 92.360.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.181.395 -106.904.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.527.007 -104.754.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
345.612 -2.149.646
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.676.314 46.119.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 4.559.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-554.151 906.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.122.163 40.654.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.672.640 31.576.395
Alınan Faiz
33.572.324 104.746.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-302.615.902 348.586.251
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 715.002.350 2.082.394.442
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.017.618.252 -1.733.808.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.716.218 484.909.584
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-281.716.218 484.909.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 500.765.725 15.856.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 219.049.507 500.765.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 49.517 765.939
Ters Repo Alacakları
5.17 219.107.434 500.152.547
Diğer Alacaklar
100.000 100.000
Finansal Varlıklar
9 22.290.110 17.513.563
TOPLAM VARLIKLAR
241.547.061 518.532.049
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 5.864 6.300
Diğer Borçlar
6 585.594 1.139.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
591.458 1.145.613
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
240.955.603 517.386.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
517.386.436 76.439.196
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.185.069 92.360.989
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 715.002.350 2.082.394.442
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.017.618.252 -1.733.808.191
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
240.955.603 517.386.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 33.572.324 104.746.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.823 2.142.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 345.612 -2.149.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.920 25.468
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.938.033 104.765.519
Yönetim Ücretleri
8 -6.434.403 -10.470.040
Saklama Ücretleri
8 -470.249 -615.834
Denetim Ücretleri
8 -9.073 -10.232
Kurul Ücretleri
8 -61.979 -115.484
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -735.826 -1.157.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.434 -35.141
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.752.964 -12.404.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.185.069 92.360.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.185.069 92.360.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.185.069 92.360.989
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932882
BIST