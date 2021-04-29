***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.899.684 136.323.333Net Dönem Karı (Zararı)26.185.069 92.360.989NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.181.395 -106.904.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-33.527.007 -104.754.659Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler345.612 -2.149.646İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.676.314 46.119.711Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 4.559.054Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-554.151 906.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.122.163 40.654.460FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.672.640 31.576.395Alınan Faiz33.572.324 104.746.938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-302.615.902 348.586.251Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 715.002.350 2.082.394.442Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.017.618.252 -1.733.808.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.716.218 484.909.584NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281.716.218 484.909.584DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 500.765.725 15.856.141DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 219.049.507 500.765.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 49.517 765.939Ters Repo Alacakları5.17 219.107.434 500.152.547Diğer Alacaklar100.000 100.000Finansal Varlıklar9 22.290.110 17.513.563TOPLAM VARLIKLAR241.547.061 518.532.049YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 5.864 6.300Diğer Borçlar6 585.594 1.139.313TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)591.458 1.145.613TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)240.955.603 517.386.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)517.386.436 76.439.196Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.185.069 92.360.989Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 715.002.350 2.082.394.442Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.017.618.252 -1.733.808.191TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)240.955.603 517.386.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 33.572.324 104.746.938Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.823 2.142.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 345.612 -2.149.646Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.920 25.468ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.938.033 104.765.519Yönetim Ücretleri8 -6.434.403 -10.470.040Saklama Ücretleri8 -470.249 -615.834Denetim Ücretleri8 -9.073 -10.232Kurul Ücretleri8 -61.979 -115.484Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -735.826 -1.157.799Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -41.434 -35.141ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.752.964 -12.404.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.185.069 92.360.989NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.185.069 92.360.989DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.185.069 92.360.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932882BIST