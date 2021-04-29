***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.967.988 31.482.366Net Dönem Karı (Zararı)21.622.151 17.112.911NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.405.934 9.981.286Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-177.386 -73.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.283.637 12.032.409Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.944.911 -1.977.819İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.306.170 2.336.793Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler531.976 -776.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.838.146 3.112.850FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.089.953 29.430.990Alınan Temettü1.944.911 1.977.819Alınan Faiz177.054 73.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.241.411 -34.032.638Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 209.640.390 6.739.859Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -195.398.979 -40.772.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.273.423 -2.550.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.273.423 -2.550.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 753.780 3.304.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.027.203 753.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.027.681 753.926Finansal Varlıklar9 92.401.672 57.279.889TOPLAM VARLIKLAR94.429.353 58.033.815YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 565.983 124.093Diğer Borçlar6 207.441 117.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)773.424 241.448TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)93.655.929 57.792.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)57.792.367 74.712.094Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.622.151 17.112.911Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 209.640.390 6.739.859Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -195.398.979 -40.772.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)93.655.929 57.792.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 177.054 73.557Temettü Gelirleri1.944.911 1.977.819Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 29.735.968 4.510.601Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -7.283.637 12.032.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler376.731ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.951.027 18.594.386Yönetim Ücretleri8 -1.849.889 -1.257.009Saklama Ücretleri8 -301.900 -134.817Denetim Ücretleri8 -11.969 -7.434Kurul Ücretleri8 -17.293 -11.053Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.122.363 -57.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.462 -13.683ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.328.876 -1.481.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.622.151 17.112.911NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.622.151 17.112.911DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.622.151 17.112.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932884BIST