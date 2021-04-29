***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.967.988 31.482.366
Net Dönem Karı (Zararı)
21.622.151 17.112.911
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.405.934 9.981.286
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.386 -73.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.283.637 12.032.409
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.944.911 -1.977.819
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.306.170 2.336.793
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
531.976 -776.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.838.146 3.112.850
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.089.953 29.430.990
Alınan Temettü
1.944.911 1.977.819
Alınan Faiz
177.054 73.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.241.411 -34.032.638
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 209.640.390 6.739.859
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -195.398.979 -40.772.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.273.423 -2.550.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.273.423 -2.550.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 753.780 3.304.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.027.203 753.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.027.681 753.926
Finansal Varlıklar
9 92.401.672 57.279.889
TOPLAM VARLIKLAR
94.429.353 58.033.815
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 565.983 124.093
Diğer Borçlar
6 207.441 117.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
773.424 241.448
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
93.655.929 57.792.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.792.367 74.712.094
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.622.151 17.112.911
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 209.640.390 6.739.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -195.398.979 -40.772.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
93.655.929 57.792.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 177.054 73.557
Temettü Gelirleri
1.944.911 1.977.819
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 29.735.968 4.510.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.283.637 12.032.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
376.731
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.951.027 18.594.386
Yönetim Ücretleri
8 -1.849.889 -1.257.009
Saklama Ücretleri
8 -301.900 -134.817
Denetim Ücretleri
8 -11.969 -7.434
Kurul Ücretleri
8 -17.293 -11.053
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.122.363 -57.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.462 -13.683
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.328.876 -1.481.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.622.151 17.112.911
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.622.151 17.112.911
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.622.151 17.112.911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932884
BIST