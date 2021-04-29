***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.257.452 10.690.963
Net Dönem Karı (Zararı)
8.319.371 28.133.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.210.459 -30.257.077
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.807.049 -30.739.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-403.410 482.564
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-937.310 -17.657.963
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.747
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.494 129.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-860.816 -17.801.022
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.828.398 -19.781.192
Alınan Temettü
16
Alınan Faiz
10.085.850 30.472.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.059.165 85.022.075
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.251.650.665 1.372.163.048
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.332.709.830 -1.287.140.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.801.713 95.713.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.801.713 95.713.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 108.722.224 13.009.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 34.920.511 108.722.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.030.407 64.609.950
Ters Repo Alacakları
5 26.012.706 44.513.677
Finansal Varlıklar
9 19.544.923 18.280.697
TOPLAM VARLIKLAR
54.588.036 127.404.324
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 696 561
Diğer Borçlar
6 72.215 148.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.911 149.405
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.515.125 127.254.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
127.254.919 14.098.997
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.319.371 28.133.848
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.251.650.665 1.372.163.048
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.332.709.830 -1.287.140.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
54.515.125 127.254.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.085.850 30.472.139
Temettü Gelirleri
11 16
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.792