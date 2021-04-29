***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.257.452 10.690.963Net Dönem Karı (Zararı)8.319.371 28.133.848NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.210.459 -30.257.077Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.807.049 -30.739.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-403.410 482.564Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-937.310 -17.657.963Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler13.747Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-76.494 129.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-860.816 -17.801.022FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.828.398 -19.781.192Alınan Temettü16Alınan Faiz10.085.850 30.472.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.059.165 85.022.075Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.251.650.665 1.372.163.048Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.332.709.830 -1.287.140.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.801.713 95.713.038NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.801.713 95.713.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 108.722.224 13.009.186DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 34.920.511 108.722.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.030.407 64.609.950Ters Repo Alacakları5 26.012.706 44.513.677Finansal Varlıklar9 19.544.923 18.280.697TOPLAM VARLIKLAR54.588.036 127.404.324YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 696 561Diğer Borçlar6 72.215 148.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.911 149.405TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.515.125 127.254.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)127.254.919 14.098.997Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.319.371 28.133.848Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.251.650.665 1.372.163.048Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.332.709.830 -1.287.140.974TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)54.515.125 127.254.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.085.850 30.472.139Temettü Gelirleri11 16Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.792