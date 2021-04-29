***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 21:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.670.999 -42.751.561
Net Dönem Karı (Zararı)
54.530.860 6.486.423
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.677.447 3.025.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.651.830 -365.714
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.226.510 3.978.355
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.897.233 -586.960
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.425.092 -53.216.609
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.494.141 -10.648.802
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.439.963 18.645.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.370.914 -61.213.503
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.216.785 -43.704.505
Alınan Temettü
2.897.233 586.960
Alınan Faiz
1.648.553 365.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.495.381 58.291.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 352.669.259 131.079.064
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -275.173.878 -72.787.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.175.618 15.539.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.175.618 15.539.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.950.546 410.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.774.928 15.950.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.778.204 15.950.545
Ters Repo Alacakları
5,17 7.278.912 231.394
Takas Alacakları
6 15.299.233 11.420.389
Diğer Alacaklar
6 627.462 59.683
Finansal Varlıklar
9 208.486.693 74.342.289
TOPLAM VARLIKLAR
238.470.504 102.004.300
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 22.489.532 18.586.779
Diğer Borçlar
6 657.647 120.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.147.179 18.707.216
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
215.323.325 83.297.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
83.297.084 18.519.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.530.860 6.486.423
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 352.669.259 131.079.064
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -275.173.878 -72.787.624
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
215.323.325 83.297.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.648.553 365.984
Temettü Gelirleri
2.897.233 586.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.914.522 2.194.510
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 39.226.510 3.978.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
211.133 91.332
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.897.951 7.217.141
Yönetim Ücretleri
8 -5.756.556 -596.693
Saklama Ücretleri
8 -229.345 -21.058
Denetim Ücretleri
8 -8.828 -10.474
Kurul Ücretleri
8 -36.928 -6.477
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -304.950 -78.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -30.484 -17.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.367.091 -730.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.530.860 6.486.423
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.530.860 6.486.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.530.860 6.486.423
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932885
BIST