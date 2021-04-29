***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.670.999 -42.751.561Net Dönem Karı (Zararı)54.530.860 6.486.423NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER34.677.447 3.025.681Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.651.830 -365.714Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler39.226.510 3.978.355Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.897.233 -586.960İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-180.425.092 -53.216.609Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.494.141 -10.648.802Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.439.963 18.645.696İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-173.370.914 -61.213.503FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.216.785 -43.704.505Alınan Temettü2.897.233 586.960Alınan Faiz1.648.553 365.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.495.381 58.291.440Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 352.669.259 131.079.064Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -275.173.878 -72.787.624YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.175.618 15.539.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.175.618 15.539.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.950.546 410.667DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.774.928 15.950.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.778.204 15.950.545Ters Repo Alacakları5,17 7.278.912 231.394Takas Alacakları6 15.299.233 11.420.389Diğer Alacaklar6 627.462 59.683Finansal Varlıklar9 208.486.693 74.342.289TOPLAM VARLIKLAR238.470.504 102.004.300YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 22.489.532 18.586.779Diğer Borçlar6 657.647 120.437TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.147.179 18.707.216TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)215.323.325 83.297.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)83.297.084 18.519.221Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)54.530.860 6.486.423Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 352.669.259 131.079.064Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -275.173.878 -72.787.624TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)215.323.325 83.297.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.648.553 365.984Temettü Gelirleri2.897.233 586.960Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.914.522 2.194.510Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 39.226.510 3.978.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler211.133 91.332ESAS FAALİYET GELİRLERİ60.897.951 7.217.141Yönetim Ücretleri8 -5.756.556 -596.693Saklama Ücretleri8 -229.345 -21.058Denetim Ücretleri8 -8.828 -10.474Kurul Ücretleri8 -36.928 -6.477Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -304.950 -78.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -30.484 -17.063ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.367.091 -730.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.530.860 6.486.423NET DÖNEM KARI (ZARARI)54.530.860 6.486.423DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)54.530.860 6.486.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932885BIST