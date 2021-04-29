***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.342.580 9.418.820Net Dönem Karı (Zararı)11.466.847 6.819.343NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.419.571 1.814.558Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-399.961 -260.772Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.819.532 2.075.330İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-44.627.529 524.114Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.854.365 161.665Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.867.357 -46.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-44.640.521 408.539FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.741.111 9.158.015Alınan Faiz398.531 260.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.121.285 -9.304.023Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 216.239.433 98.332.445Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -189.118.148 -107.636.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.778.705 114.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.778.705 114.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 184.808 70.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.963.513 184.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.964.943 184.808Takas Alacakları6 1.961.289 110.800Diğer Alacaklar6 47.184 43.308Finansal Varlıklar9 53.234.224 17.413.235TOPLAM VARLIKLAR58.207.640 17.752.151YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 2.066.793 280.776Diğer Borçlar6 144.246 62.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.211.039 343.682TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.996.601 17.408.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.408.469 19.893.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.466.847 6.819.343Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 216.239.433 98.332.445Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -189.118.148 -107.636.468TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.996.601 17.408.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 398.531 260.805Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.068.798 4.960.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.819.532 2.075.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 300.110 104.396ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.586.971 7.401.271Yönetim Ücretleri8 -910.531 -436.934Saklama Ücretleri8 -46.501 -19.551Denetim Ücretleri8 -8.814 -10.494Kurul Ücretleri8 -10.108 -3.896Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -68.051 -60.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -76.119 -50.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.120.124 -581.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.466.847 6.819.343NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.466.847 6.819.343DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.466.847 6.819.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932890BIST