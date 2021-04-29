***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.342.580 9.418.820
Net Dönem Karı (Zararı)
11.466.847 6.819.343
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.419.571 1.814.558
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-399.961 -260.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.819.532 2.075.330
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-44.627.529 524.114
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.854.365 161.665
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.867.357 -46.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.640.521 408.539
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.741.111 9.158.015
Alınan Faiz
398.531 260.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.121.285 -9.304.023
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 216.239.433 98.332.445
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -189.118.148 -107.636.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.778.705 114.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.778.705 114.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 184.808 70.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.963.513 184.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.964.943 184.808
Takas Alacakları
6 1.961.289 110.800
Diğer Alacaklar
6 47.184 43.308
Finansal Varlıklar
9 53.234.224 17.413.235
TOPLAM VARLIKLAR
58.207.640 17.752.151
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 2.066.793 280.776
Diğer Borçlar
6 144.246 62.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.211.039 343.682
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.996.601 17.408.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.408.469 19.893.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.466.847 6.819.343
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 216.239.433 98.332.445
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -189.118.148 -107.636.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.996.601 17.408.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 398.531 260.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.068.798 4.960.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.819.532 2.075.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 300.110 104.396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.586.971 7.401.271
Yönetim Ücretleri
8 -910.531 -436.934
Saklama Ücretleri
8 -46.501 -19.551
Denetim Ücretleri
8 -8.814 -10.494
Kurul Ücretleri
8 -10.108 -3.896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -68.051 -60.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -76.119 -50.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.120.124 -581.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.466.847 6.819.343
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.466.847 6.819.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.466.847 6.819.343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932890
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