***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.098.980 8.094.963Net Dönem Karı (Zararı)43.119.422 82.629.789NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.909.037 53.817.374Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.648.969 -12.251.582Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18.138.665 68.906.690Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-580.659 -2.837.734İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-67.330.112 -144.057.283Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.261 12.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-67.341.373 -144.069.364FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.301.653 -7.610.120Alınan Temettü580.659 2.837.734Alınan Faiz12.622.014 12.867.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.225.072 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.225.072 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.324.052 8.094.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.324.052 8.094.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.650.969 5.556.006DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.326.917 13.650.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.360.118 9.155.844Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 4.501.371Finansal Varlıklar9 326.345.260 277.142.552TOPLAM VARLIKLAR329.705.378 290.799.767YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 57Diğer Borçlar6 60.135 48.817TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.135 48.874TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)329.645.243 290.750.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)290.750.893 208.121.104Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.119.422 82.629.789Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.225.072TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)329.645.243 290.750.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.622.014 12.867.349Temettü Gelirleri11 580.659 2.837.734Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 12.400.298 -1.580.423Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 18.138.665 68.906.690ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.741.636 83.031.350Yönetim Ücretleri8 -300.369 -264.513Saklama Ücretleri8 -86.788 -57.165Denetim Ücretleri8 -12.407 -6.739Kurul Ücretleri8 -54.909 -50.581Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30.433 -8.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -137.308 -13.962ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-622.214 -401.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.119.422 82.629.789NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.119.422 82.629.789DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.119.422 82.629.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932898BIST