***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.098.980 8.094.963
Net Dönem Karı (Zararı)
43.119.422 82.629.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.909.037 53.817.374
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.648.969 -12.251.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.138.665 68.906.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-580.659 -2.837.734
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-67.330.112 -144.057.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.261 12.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.341.373 -144.069.364
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.301.653 -7.610.120
Alınan Temettü
580.659 2.837.734
Alınan Faiz
12.622.014 12.867.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.225.072 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.225.072 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.324.052 8.094.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.324.052 8.094.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.650.969 5.556.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.326.917 13.650.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.360.118 9.155.844
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.501.371
Finansal Varlıklar
9 326.345.260 277.142.552
TOPLAM VARLIKLAR
329.705.378 290.799.767
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 57
Diğer Borçlar
6 60.135 48.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.135 48.874
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
329.645.243 290.750.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
290.750.893 208.121.104
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.119.422 82.629.789
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.225.072
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
329.645.243 290.750.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.622.014 12.867.349
Temettü Gelirleri
11 580.659 2.837.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.400.298 -1.580.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 18.138.665 68.906.690
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.741.636 83.031.350
Yönetim Ücretleri
8 -300.369 -264.513
Saklama Ücretleri
8 -86.788 -57.165
Denetim Ücretleri
8 -12.407 -6.739
Kurul Ücretleri
8 -54.909 -50.581
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.433 -8.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -137.308 -13.962
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-622.214 -401.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.119.422 82.629.789
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.119.422 82.629.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.119.422 82.629.789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932898
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