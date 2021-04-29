***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.426.513 -77.527.817
Net Dönem Karı (Zararı)
6.968.880 17.330.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.590.584 -5.344.095
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.399.464 -10.034.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.690.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.191.120
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
107.651.241 -99.555.926
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.940 -791.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
107.764.181 -98.764.168
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
95.029.537 -87.569.058
Alınan Faiz
12.396.976 10.041.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.655.767 70.514.990
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 255.213.684 359.222.936
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -358.869.451 -288.707.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.770.746 -7.012.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.770.746 -7.012.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.162.212 10.175.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.932.958 3.162.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 433.158 162.242
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7.003.432
Ters Repo Alacakları
5 0 3.501.114
Finansal Varlıklar
9 45.446.843 146.019.904
TOPLAM VARLIKLAR
52.883.433 149.683.260
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 187 44
Diğer Borçlar
6 80.353 193.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.540 193.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.802.893 149.489.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
149.489.780 61.643.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.968.880 17.330.963
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 255.213.684 359.222.936
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -358.869.451 -288.707.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.802.893 149.489.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.396.976 10.041.241
Temettü Gelirleri
11 19
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.294.385 3.875.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.191.120 4.690.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.500.241 18.607.903
Yönetim Ücretleri
8 -1.391.674 -1.159.687
Saklama Ücretleri
8 -62.253 -53.450
Denetim Ücretleri
8 -11.972 -7.472
Kurul Ücretleri
8 -16.580 -17.837
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -33.143 -23.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.739 -15.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.531.361 -1.276.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.968.880 17.330.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.968.880 17.330.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.968.880 17.330.963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932900
BIST