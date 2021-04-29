***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.426.513 -77.527.817Net Dönem Karı (Zararı)6.968.880 17.330.963NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.590.584 -5.344.095Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.399.464 -10.034.976Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.690.881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.191.120İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER107.651.241 -99.555.926Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-112.940 -791.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler107.764.181 -98.764.168FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR95.029.537 -87.569.058Alınan Faiz12.396.976 10.041.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.655.767 70.514.990Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 255.213.684 359.222.936Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -358.869.451 -288.707.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.770.746 -7.012.827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.770.746 -7.012.827DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.162.212 10.175.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.932.958 3.162.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 433.158 162.242Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7.003.432Ters Repo Alacakları5 0 3.501.114Finansal Varlıklar9 45.446.843 146.019.904TOPLAM VARLIKLAR52.883.433 149.683.260YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 187 44Diğer Borçlar6 80.353 193.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.540 193.480TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.802.893 149.489.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)149.489.780 61.643.827Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.968.880 17.330.963Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 255.213.684 359.222.936Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -358.869.451 -288.707.946TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.802.893 149.489.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.396.976 10.041.241Temettü Gelirleri11 19Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.294.385 3.875.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -7.191.120 4.690.881ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.500.241 18.607.903Yönetim Ücretleri8 -1.391.674 -1.159.687Saklama Ücretleri8 -62.253 -53.450Denetim Ücretleri8 -11.972 -7.472Kurul Ücretleri8 -16.580 -17.837Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -33.143 -23.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.739 -15.306ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.531.361 -1.276.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.968.880 17.330.963NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.968.880 17.330.963DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.968.880 17.330.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932900BIST