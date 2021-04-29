***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-264.053.109 -606.934Net Dönem Karı (Zararı)132.643.034 27.425.520NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER36.500.222 -3.279.194Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-28.644.000 -9.768.911Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler65.144.222 6.489.717İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-461.838.543 -34.526.284Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-16.172.592 -50.989Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.373.136 61.649İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-454.039.087 -34.536.944FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-292.695.287 -10.379.958Alınan Faiz28.642.178 9.773.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI259.186.508 7.451.066Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 935.608.440 209.359.007Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -676.421.932 -201.907.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.866.601 6.844.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.866.601 6.844.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.121.188 11.277.056DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.254.587 18.121.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.256.253 4.121.170Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 6.408.859 648.282Ters Repo Alacakları5,17 8.003.942 14.003.804Takas Alacakları6 10.412.015 0Finansal Varlıklar9 526.609.729 137.714.864TOPLAM VARLIKLAR556.690.798 156.488.120YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 214 176Takas Borçları6 7.807.532 66.144Diğer Borçlar6 818.282 186.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.626.028 252.892TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)548.064.770 156.235.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)156.235.228 121.358.642Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)132.643.034 27.425.520Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 935.608.440 209.359.007Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -676.421.932 -201.907.941TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)548.064.770 156.235.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 28.642.178 9.773.024Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 47.426.110 13.311.463Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 65.144.222 6.489.717ESAS FAALİYET GELİRLERİ141.212.510 29.574.204Yönetim Ücretleri8 -6.487.469 -1.853.304Saklama Ücretleri8 -321.830 -104.341Denetim Ücretleri8 -11.974 -8.998Kurul Ücretleri8 -89.946 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.615.338 -95.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -42.919 -86.638ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.569.476 -2.148.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.643.034 27.425.520NET DÖNEM KARI (ZARARI)132.643.034 27.425.520DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)132.643.034 27.425.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932901BIST