***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.053.109 -606.934
Net Dönem Karı (Zararı)
132.643.034 27.425.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
36.500.222 -3.279.194
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.644.000 -9.768.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.144.222 6.489.717
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-461.838.543 -34.526.284
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.172.592 -50.989
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.373.136 61.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-454.039.087 -34.536.944
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-292.695.287 -10.379.958
Alınan Faiz
28.642.178 9.773.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
259.186.508 7.451.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 935.608.440 209.359.007
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -676.421.932 -201.907.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.866.601 6.844.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.866.601 6.844.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.121.188 11.277.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.254.587 18.121.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.256.253 4.121.170
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.408.859 648.282
Ters Repo Alacakları
5,17 8.003.942 14.003.804
Takas Alacakları
6 10.412.015 0
Finansal Varlıklar
9 526.609.729 137.714.864
TOPLAM VARLIKLAR
556.690.798 156.488.120
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 214 176
Takas Borçları
6 7.807.532 66.144
Diğer Borçlar
6 818.282 186.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.626.028 252.892
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
548.064.770 156.235.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
156.235.228 121.358.642
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
132.643.034 27.425.520
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 935.608.440 209.359.007
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -676.421.932 -201.907.941
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
548.064.770 156.235.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.642.178 9.773.024
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 47.426.110 13.311.463
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 65.144.222 6.489.717
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
141.212.510 29.574.204
Yönetim Ücretleri
8 -6.487.469 -1.853.304
Saklama Ücretleri
8 -321.830 -104.341
Denetim Ücretleri
8 -11.974 -8.998
Kurul Ücretleri
8 -89.946 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.615.338 -95.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -42.919 -86.638
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.569.476 -2.148.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.643.034 27.425.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
132.643.034 27.425.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
132.643.034 27.425.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932901
BIST