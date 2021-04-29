***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.770.316 2.476.056Net Dönem Karı (Zararı)3.780.543 2.466.921NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-914.602 -2.634.974Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-911.413 -2.638.197Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.189 3.223İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.174 9.048Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.363 12.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.189 -3.217FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.855.767 -159.005Alınan Faiz914.549 2.635.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.263.139 8.015.675Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 70.408.435 27.189.463Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -84.671.574 -19.173.788YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.492.823 10.491.731NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.492.823 10.491.731DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.492.835 1.104DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12 10.492.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12 492.925Ters Repo Alacakları5.17 0 10.003.046TOPLAM VARLIKLAR12 10.495.971YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 126Diğer Borçlar6 12 13.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12 13.375TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 10.482.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.482.596 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.780.543 2.466.921Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 70.408.435 27.189.463Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -84.671.574 -19.173.788TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 10.482.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 914.549 2.635.061Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.034.501 -24.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.189 3.223ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.945.861 2.614.003Yönetim Ücretleri8 -107.061 -65.974Saklama Ücretleri8 -32.486 -11.884Denetim Ücretleri8 -7.327 -5.575Kurul Ücretleri8 -4.497 -2.910Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.770 -28.783Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.177 -31.956ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-165.318 -147.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.780.543 2.466.921NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.780.543 2.466.921DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.780.543 2.466.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932904BIST