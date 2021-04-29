***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.770.316 2.476.056
Net Dönem Karı (Zararı)
3.780.543 2.466.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-914.602 -2.634.974
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-911.413 -2.638.197
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.189 3.223
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.174 9.048
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.363 12.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.189 -3.217
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.855.767 -159.005
Alınan Faiz
914.549 2.635.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.263.139 8.015.675
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 70.408.435 27.189.463
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -84.671.574 -19.173.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.492.823 10.491.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.492.823 10.491.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.492.835 1.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12 10.492.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12 492.925
Ters Repo Alacakları
5.17 0 10.003.046
TOPLAM VARLIKLAR
12 10.495.971
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 126
Diğer Borçlar
6 12 13.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12 13.375
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 10.482.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.482.596 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.780.543 2.466.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 70.408.435 27.189.463
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -84.671.574 -19.173.788
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 10.482.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 914.549 2.635.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.034.501 -24.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.189 3.223
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.945.861 2.614.003
Yönetim Ücretleri
8 -107.061 -65.974
Saklama Ücretleri
8 -32.486 -11.884
Denetim Ücretleri
8 -7.327 -5.575
Kurul Ücretleri
8 -4.497 -2.910
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.770 -28.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.177 -31.956
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-165.318 -147.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.780.543 2.466.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.780.543 2.466.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.780.543 2.466.921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932904
BIST