***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-344.175.183 -44.534.735
Net Dönem Karı (Zararı)
199.974.420 42.714.247
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
32.318.440 -4.090.203
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.993.991 -905.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
67.312.431 -3.185.153
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-611.445.251 -84.063.829
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.745 8.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.171.076 145.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-612.625.072 -84.217.789
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-379.152.391 -45.439.785
Alınan Faiz
34.977.208 905.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.753.988 43.937.605
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.646.248.132 336.583.160
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.258.494.144 -292.645.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.578.805 -597.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.578.805 -597.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 100.275 697.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 43.679.080 100.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 43.695.863 100.275
Diğer Alacaklar
6 8.745
Finansal Varlıklar
9 737.287.891 191.975.250
TOPLAM VARLIKLAR
780.983.754 192.084.270
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.497.523 326.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.497.523 326.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
779.486.231 191.757.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
191.757.823 105.105.971
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
199.974.420 42.714.247
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.646.248.132 336.583.160
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.258.494.144 -292.645.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
779.486.231 191.757.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 34.977.208 905.050
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 111.666.682 48.697.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 67.312.431 -3.185.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
87.330
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
213.956.321 46.504.707
Yönetim Ücretleri
8 -13.120.480 -3.451.086
Saklama Ücretleri
8 -465.351 -228.064
Denetim Ücretleri
8 -11.964 -7.413
Kurul Ücretleri
8 -140.765 -34.264
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -229.682 -55.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.659 -14.498
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.981.901 -3.790.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
199.974.420 42.714.247
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
199.974.420 42.714.247
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
199.974.420 42.714.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932905
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