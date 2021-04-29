***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-344.175.183 -44.534.735Net Dönem Karı (Zararı)199.974.420 42.714.247NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER32.318.440 -4.090.203Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-34.993.991 -905.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler67.312.431 -3.185.153İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-611.445.251 -84.063.829Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8.745 8.352Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.171.076 145.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-612.625.072 -84.217.789FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-379.152.391 -45.439.785Alınan Faiz34.977.208 905.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI387.753.988 43.937.605Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.646.248.132 336.583.160Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.258.494.144 -292.645.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.578.805 -597.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.578.805 -597.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 100.275 697.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 43.679.080 100.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 43.695.863 100.275Diğer Alacaklar6 8.745Finansal Varlıklar9 737.287.891 191.975.250TOPLAM VARLIKLAR780.983.754 192.084.270YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.497.523 326.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.497.523 326.447TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)779.486.231 191.757.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)191.757.823 105.105.971Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)199.974.420 42.714.247Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.646.248.132 336.583.160Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.258.494.144 -292.645.555TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)779.486.231 191.757.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 34.977.208 905.050Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 111.666.682 48.697.480Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 67.312.431 -3.185.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler87.330ESAS FAALİYET GELİRLERİ213.956.321 46.504.707Yönetim Ücretleri8 -13.120.480 -3.451.086Saklama Ücretleri8 -465.351 -228.064Denetim Ücretleri8 -11.964 -7.413Kurul Ücretleri8 -140.765 -34.264Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -229.682 -55.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.659 -14.498ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.981.901 -3.790.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)199.974.420 42.714.247NET DÖNEM KARI (ZARARI)199.974.420 42.714.247DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)199.974.420 42.714.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932905BIST