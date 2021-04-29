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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 22:58



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-164.584.117 -4.843.363
Net Dönem Karı (Zararı)
127.718.915 759.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
82.229.689 2.523.789
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-263.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
82.538.045 2.577.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-45.034 -53.771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-374.839.166 -8.180.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.298.603 873.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-381.137.769 -9.054.170
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-164.890.562 -4.897.134
Alınan Temettü
45.034 53.771
Alınan Faiz
261.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.628.763 5.990.992
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 886.420.928 64.748.546
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -700.792.165 -58.757.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.044.646 1.147.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.044.646 1.147.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.389.987 242.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 22.434.633 1.389.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.436.544 1.389.987
Finansal Varlıklar
9 312.156.069 13.556.345
TOPLAM VARLIKLAR
334.592.613 14.946.332
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 6.335.405 883.994
Diğer Borçlar
6 886.653 39.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.222.058 923.455
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
327.370.555 14.022.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.022.877 7.272.484
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
127.718.915 759.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 886.420.928 64.748.546
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -700.792.165 -58.757.554
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
327.370.555 14.022.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 261.411
Temettü Gelirleri
11 45.034 53.771
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 56.120.275 -1.191.618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 82.538.045 2.577.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 393.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
139.358.026 1.439.713
Yönetim Ücretleri
8 -9.629.593 -531.632
Saklama Ücretleri
8 -326.546 -52.700
Denetim Ücretleri
8 -11.968 -6.750
Kurul Ücretleri
8 -72.021 -3.729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.562.287 -73.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -36.696 -11.560
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.639.111 -680.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.718.915 759.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
127.718.915 759.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
127.718.915 759.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932907


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