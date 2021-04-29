***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-164.584.117 -4.843.363Net Dönem Karı (Zararı)127.718.915 759.401NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER82.229.689 2.523.789Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-263.322Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler82.538.045 2.577.560Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-45.034 -53.771İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-374.839.166 -8.180.324Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.298.603 873.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-381.137.769 -9.054.170FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-164.890.562 -4.897.134Alınan Temettü45.034 53.771Alınan Faiz261.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI185.628.763 5.990.992Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 886.420.928 64.748.546Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -700.792.165 -58.757.554YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.044.646 1.147.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.044.646 1.147.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.389.987 242.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 22.434.633 1.389.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.436.544 1.389.987Finansal Varlıklar9 312.156.069 13.556.345TOPLAM VARLIKLAR334.592.613 14.946.332YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 6.335.405 883.994Diğer Borçlar6 886.653 39.461TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.222.058 923.455TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)327.370.555 14.022.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.022.877 7.272.484Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)127.718.915 759.401Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 886.420.928 64.748.546Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -700.792.165 -58.757.554TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)327.370.555 14.022.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 261.411Temettü Gelirleri11 45.034 53.771Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 56.120.275 -1.191.618Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 82.538.045 2.577.560Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 393.261ESAS FAALİYET GELİRLERİ139.358.026 1.439.713Yönetim Ücretleri8 -9.629.593 -531.632Saklama Ücretleri8 -326.546 -52.700Denetim Ücretleri8 -11.968 -6.750Kurul Ücretleri8 -72.021 -3.729Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.562.287 -73.941Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -36.696 -11.560ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.639.111 -680.312ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.718.915 759.401NET DÖNEM KARI (ZARARI)127.718.915 759.401DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)127.718.915 759.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932907BIST