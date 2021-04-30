***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.127.413.067 31.051.841Net Dönem Karı (Zararı)208.313.941 24.538.364NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER84.292.432 -3.559.468Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.127.900 -3.565.383Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler96.420.332 76.184Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-70.269İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.433.636.572 8.066.177Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-42.889.435 -1.171.190Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.284.366 220.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.398.031.503 9.017.168FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.141.030.199 29.045.073Alınan Temettü70.269Alınan Faiz13.617.132 1.936.499FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.230.811.766 -31.025.198Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.790.514.998 23.483.496Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.559.703.232 -54.508.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.398.699 26.643NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.398.699 26.643DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.224.336 3.197.693DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 106.623.035 3.224.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 106.764.821 4.855.354Ters Repo Alacakları17 47.861.389 4.971.954Finansal Varlıklar9 1.429.084.308 127.473.137TOPLAM VARLIKLAR1.583.710.518 137.300.445YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 6.462.311 224.563Diğer Borçlar6 1.146.901 100.283TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.609.212 324.846TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.576.101.306 136.975.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)136.975.599 143.462.433Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 208.313.941 24.538.364Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.790.514.998 23.483.496Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.559.703.232 -54.508.694TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.576.101.306 136.975.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.617.132 1.936.499Temettü Gelirleri11 70.269Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 110.508.961 23.919.717Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 96.420.332 76.184ESAS FAALİYET GELİRLERİ220.546.425 26.002.669Yönetim Ücretleri8 -7.152.279 -978.761Saklama Ücretleri8 -660.883 -101.499Denetim Ücretleri8 -11.971 -7.641Kurul Ücretleri8 -211.750 -26.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.130.288 -329.883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -65.313 -20.271ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.232.484 -1.464.305ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.313.941 24.538.364NET DÖNEM KARI (ZARARI)208.313.941 24.538.364DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)208.313.941 24.538.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933151BIST