***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 11:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.127.413.067 31.051.841
Net Dönem Karı (Zararı)
208.313.941 24.538.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
84.292.432 -3.559.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.127.900 -3.565.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
96.420.332 76.184
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.433.636.572 8.066.177
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-42.889.435 -1.171.190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.284.366 220.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.398.031.503 9.017.168
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.141.030.199 29.045.073
Alınan Temettü
70.269
Alınan Faiz
13.617.132 1.936.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.230.811.766 -31.025.198
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.790.514.998 23.483.496
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.559.703.232 -54.508.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.398.699 26.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.398.699 26.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.224.336 3.197.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 106.623.035 3.224.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 106.764.821 4.855.354
Ters Repo Alacakları
17 47.861.389 4.971.954
Finansal Varlıklar
9 1.429.084.308 127.473.137
TOPLAM VARLIKLAR
1.583.710.518 137.300.445
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 6.462.311 224.563
Diğer Borçlar
6 1.146.901 100.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.609.212 324.846
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.576.101.306 136.975.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.975.599 143.462.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 208.313.941 24.538.364
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.790.514.998 23.483.496
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.559.703.232 -54.508.694
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.576.101.306 136.975.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.617.132 1.936.499
Temettü Gelirleri
11 70.269
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 110.508.961 23.919.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 96.420.332 76.184
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
220.546.425 26.002.669
Yönetim Ücretleri
8 -7.152.279 -978.761
Saklama Ücretleri
8 -660.883 -101.499
Denetim Ücretleri
8 -11.971 -7.641
Kurul Ücretleri
8 -211.750 -26.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.130.288 -329.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -65.313 -20.271
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.232.484 -1.464.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.313.941 24.538.364
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
208.313.941 24.538.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
208.313.941 24.538.364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933151
BIST