***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.437.614 59.088.833Net Dönem Karı (Zararı)74.867.717 32.951.959NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER13.980.502 -7.114.366Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.173.703 -4.415.331Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.154.205 -2.618.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-80.774İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-244.968.031 30.304.950Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.795.032 -2.405.008Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.534.717 267.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-231.707.716 32.442.079FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-156.119.812 56.142.543Alınan Temettü80.774Alınan Faiz4.682.198 2.865.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI170.514.215 -41.436.680Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 554.044.359 48.724.163Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -383.530.144 -90.160.843YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.076.601 17.652.153NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.076.601 17.652.153DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.063.119 3.410.966DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 40.139.720 21.063.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 40.183.236 22.615.130Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 18.745.714 6.345.277Takas Alacakları6 2.394.595Finansal Varlıklar9 386.223.073 171.669.562TOPLAM VARLIKLAR447.546.618 200.629.969YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.625.726 291.019Diğer Borçlar6 325.988 125.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.951.714 416.997TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)445.594.904 200.212.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)200.212.972 208.697.693Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)74.867.717 32.951.959Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 554.044.359 48.724.163Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -383.530.144 -90.160.843TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)445.594.904 200.212.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.682.198 2.865.516Temettü Gelirleri11 80.774Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 57.092.762 34.549.250Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 17.154.205 -2.618.261ESAS FAALİYET GELİRLERİ78.929.165 34.877.279Yönetim Ücretleri8 -2.141.790 -1.306.838Saklama Ücretleri8 -242.834 -128.892Denetim Ücretleri8 -11.976 -8.019Kurul Ücretleri8 -61.647 -36.105Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.532.267 -424.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -70.934 -21.291ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.061.448 -1.925.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.867.717 32.951.959NET DÖNEM KARI (ZARARI)74.867.717 32.951.959DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)74.867.717 32.951.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933152BIST