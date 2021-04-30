***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 11:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.437.614 59.088.833
Net Dönem Karı (Zararı)
74.867.717 32.951.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
13.980.502 -7.114.366
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.173.703 -4.415.331
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.154.205 -2.618.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.774
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-244.968.031 30.304.950
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.795.032 -2.405.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.534.717 267.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-231.707.716 32.442.079
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.119.812 56.142.543
Alınan Temettü
80.774
Alınan Faiz
4.682.198 2.865.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.514.215 -41.436.680
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 554.044.359 48.724.163
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -383.530.144 -90.160.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.076.601 17.652.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.076.601 17.652.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.063.119 3.410.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 40.139.720 21.063.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 40.183.236 22.615.130
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.745.714 6.345.277
Takas Alacakları
6 2.394.595
Finansal Varlıklar
9 386.223.073 171.669.562
TOPLAM VARLIKLAR
447.546.618 200.629.969
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.625.726 291.019
Diğer Borçlar
6 325.988 125.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.951.714 416.997
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
445.594.904 200.212.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
200.212.972 208.697.693
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
74.867.717 32.951.959
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 554.044.359 48.724.163
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -383.530.144 -90.160.843
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
445.594.904 200.212.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.682.198 2.865.516
Temettü Gelirleri
11 80.774
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 57.092.762 34.549.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 17.154.205 -2.618.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
78.929.165 34.877.279
Yönetim Ücretleri
8 -2.141.790 -1.306.838
Saklama Ücretleri
8 -242.834 -128.892
Denetim Ücretleri
8 -11.976 -8.019
Kurul Ücretleri
8 -61.647 -36.105
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.532.267 -424.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -70.934 -21.291
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.061.448 -1.925.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.867.717 32.951.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
74.867.717 32.951.959
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
74.867.717 32.951.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933152
BIST