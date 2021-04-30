***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.720.840 2.937.597Net Dönem Karı (Zararı)534.718 2.150.304NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-905.347 -2.447.399Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-588.525 -2.461.102Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-316.822 13.703İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.504.343 742.135Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler898.221Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.162 3.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.513.505 -159.994FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.133.714 445.040Alınan Faiz11 587.126 2.492.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.617.442 -2.385.132Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.223.068 1.665.199Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -8.840.510 -4.050.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-896.602 552.465NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-896.602 552.465DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.919.076 2.366.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.022.474 2.919.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.024.279 419.198Ters Repo Alacakları5 1.000.493 2.500.777Finansal Varlıklar9 3.752.630 8.949.313TOPLAM VARLIKLAR5.777.402 11.869.288YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 27 32Diğer Borçlar6 21.915 31.072TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.942 31.104TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.755.460 11.838.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.838.184 12.073.012Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)534.718 2.150.304Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.223.068 1.665.199Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -8.840.510 -4.050.331TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.755.460 11.838.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 587.126 2.492.557Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 431.599 -65.419Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -316.822 13.703ESAS FAALİYET GELİRLERİ701.903 2.440.841Yönetim Ücretleri8 -131.783 -239.017Saklama Ücretleri8 -6.476 -13.813Denetim Ücretleri8 -9.653 -9.597Kurul Ücretleri8 -1.294 -2.381Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.537 -10.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.442 -15.377ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-167.185 -290.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)534.718 2.150.304NET DÖNEM KARI (ZARARI)534.718 2.150.304DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)534.718 2.150.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933169BIST