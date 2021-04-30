***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 11:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.720.840 2.937.597
Net Dönem Karı (Zararı)
534.718 2.150.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-905.347 -2.447.399
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-588.525 -2.461.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-316.822 13.703
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.504.343 742.135
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
898.221
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.162 3.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.513.505 -159.994
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.133.714 445.040
Alınan Faiz
11 587.126 2.492.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.617.442 -2.385.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.223.068 1.665.199
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.840.510 -4.050.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-896.602 552.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-896.602 552.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.919.076 2.366.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.022.474 2.919.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.024.279 419.198
Ters Repo Alacakları
5 1.000.493 2.500.777
Finansal Varlıklar
9 3.752.630 8.949.313
TOPLAM VARLIKLAR
5.777.402 11.869.288
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 27 32
Diğer Borçlar
6 21.915 31.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.942 31.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.755.460 11.838.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.838.184 12.073.012
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
534.718 2.150.304
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.223.068 1.665.199
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.840.510 -4.050.331
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.755.460 11.838.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 587.126 2.492.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 431.599 -65.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -316.822 13.703
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
701.903 2.440.841
Yönetim Ücretleri
8 -131.783 -239.017
Saklama Ücretleri
8 -6.476 -13.813
Denetim Ücretleri
8 -9.653 -9.597
Kurul Ücretleri
8 -1.294 -2.381
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.537 -10.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.442 -15.377
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-167.185 -290.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.718 2.150.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
534.718 2.150.304
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
534.718 2.150.304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933169
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