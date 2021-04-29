***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.020.263 8.838.646Net Dönem Karı (Zararı)44.837.473 22.715.977NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.114.120 12.619.723Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-263.481 -93.015Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.190.302 13.776.017Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.812.701 -1.063.279İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-79.048.247 -27.652.881Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.497.204 4.505.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.551.043 -32.158.153FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.096.654 7.682.819Alınan Temettü1.812.701 1.063.279Alınan Faiz263.690 92.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.462.780 -3.787.619Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 296.557.493 36.463.252Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -271.094.713 -40.250.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.557.483 5.051.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.557.483 5.051.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.496.608 445.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.939.125 5.496.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.939.383 5.497.075Finansal Varlıklar9 140.454.248 72.093.507TOPLAM VARLIKLAR144.393.631 77.590.582YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.058.741 4.727.699Diğer Borçlar6 318.846 147.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.377.587 4.874.791TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)143.016.044 72.715.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)72.715.791 53.787.433Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)44.837.473 22.715.977Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 296.557.493 36.463.252Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -271.094.713 -40.250.871TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)143.016.044 72.715.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 263.690 92.548Temettü Gelirleri11 1.812.701 1.063.279Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 39.358.104 9.538.480Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.190.302 13.776.017ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.624.797 24.470.324Yönetim Ücretleri8 -2.537.072 -1.494.899Saklama Ücretleri8 -424.940 -155.344Denetim Ücretleri8 -11.971 -7.390Kurul Ücretleri8 -23.991 -13.649Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -770.241 -70.473Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.109 -12.592ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.787.324 -1.754.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.837.473 22.715.977NET DÖNEM KARI (ZARARI)44.837.473 22.715.977DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)44.837.473 22.715.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932894BIST