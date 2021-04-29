***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.020.263 8.838.646
Net Dönem Karı (Zararı)
44.837.473 22.715.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.114.120 12.619.723
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-263.481 -93.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.190.302 13.776.017
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.812.701 -1.063.279
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.048.247 -27.652.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.497.204 4.505.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.551.043 -32.158.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.096.654 7.682.819
Alınan Temettü
1.812.701 1.063.279
Alınan Faiz
263.690 92.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.462.780 -3.787.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 296.557.493 36.463.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -271.094.713 -40.250.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.557.483 5.051.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.557.483 5.051.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.496.608 445.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.939.125 5.496.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.939.383 5.497.075
Finansal Varlıklar
9 140.454.248 72.093.507
TOPLAM VARLIKLAR
144.393.631 77.590.582
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.058.741 4.727.699
Diğer Borçlar
6 318.846 147.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.377.587 4.874.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
143.016.044 72.715.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.715.791 53.787.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.837.473 22.715.977
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 296.557.493 36.463.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -271.094.713 -40.250.871
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
143.016.044 72.715.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 263.690 92.548
Temettü Gelirleri
11 1.812.701 1.063.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 39.358.104 9.538.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.190.302 13.776.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.624.797 24.470.324
Yönetim Ücretleri
8 -2.537.072 -1.494.899
Saklama Ücretleri
8 -424.940 -155.344
Denetim Ücretleri
8 -11.971 -7.390
Kurul Ücretleri
8 -23.991 -13.649
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -770.241 -70.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.109 -12.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.787.324 -1.754.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.837.473 22.715.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.837.473 22.715.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.837.473 22.715.977
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932894
BIST