***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 12:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.999.085 -243.245.934
Net Dönem Karı (Zararı)
3.917.285 9.669.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.115.840 -6.031.042
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.878.476 -9.161.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.237.364 3.130.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
255.071.627 -255.787.845
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-438.637 450.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
255.510.264 -256.238.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
242.873.072 -252.149.792
Alınan Faiz
13.126.013 8.903.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-314.754.455 304.325.778
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 376.159.097 477.507.852
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -690.913.552 -173.182.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.755.370 61.079.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.755.370 61.079.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 61.097.067 17.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.341.697 61.097.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.351.958 61.354.865
Finansal Varlıklar
9 14.769.393 267.042.293
TOPLAM VARLIKLAR
17.121.351 328.397.158
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 42.886 481.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.886 481.523
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.078.465 327.915.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
327.915.635 13.920.762
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.917.285 9.669.095
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 376.159.097 477.507.852
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -690.913.552 -173.182.074
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.078.465 327.915.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.126.013 8.903.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.772.116 -1.184.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.237.364 3.130.614
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.116.533 10.849.659
Yönetim Ücretleri
8 -2.051.385 -1.095.413
Saklama Ücretleri
8 -74.389 -34.520
Denetim Ücretleri
8 -11.965 -7.348
Kurul Ücretleri
8 -10.750 -20.422
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.784 -7.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.975 -15.366
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.199.248 -1.180.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.917.285 9.669.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.917.285 9.669.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.917.285 9.669.095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933202
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