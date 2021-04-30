***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI255.999.085 -243.245.934Net Dönem Karı (Zararı)3.917.285 9.669.095NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.115.840 -6.031.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.878.476 -9.161.656Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.237.364 3.130.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER255.071.627 -255.787.845Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-438.637 450.476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler255.510.264 -256.238.321FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR242.873.072 -252.149.792Alınan Faiz13.126.013 8.903.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-314.754.455 304.325.778Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 376.159.097 477.507.852Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -690.913.552 -173.182.074YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.755.370 61.079.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.755.370 61.079.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 61.097.067 17.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.341.697 61.097.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.351.958 61.354.865Finansal Varlıklar9 14.769.393 267.042.293TOPLAM VARLIKLAR17.121.351 328.397.158YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 42.886 481.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.886 481.523TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.078.465 327.915.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)327.915.635 13.920.762Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.917.285 9.669.095Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 376.159.097 477.507.852Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -690.913.552 -173.182.074TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.078.465 327.915.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.126.013 8.903.858Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.772.116 -1.184.813Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.237.364 3.130.614ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.116.533 10.849.659Yönetim Ücretleri8 -2.051.385 -1.095.413Saklama Ücretleri8 -74.389 -34.520Denetim Ücretleri8 -11.965 -7.348Kurul Ücretleri8 -10.750 -20.422Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -32.784 -7.495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.975 -15.366ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.199.248 -1.180.564ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.917.285 9.669.095NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.917.285 9.669.095DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.917.285 9.669.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933202BIST