***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 12:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.041.515 -35.910.183
Net Dönem Karı (Zararı)
60.046.105 89.407.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.603.140 -91.841.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.196.614 -92.760.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-406.526 919.380
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
98.157.530 -125.956.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
177.826
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-610.483 574.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.768.013 -126.708.244
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
103.600.495 -128.389.847
Alınan Faiz
54.441.020 92.479.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-902.807.335 818.315.282
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.381.495.716 2.625.012.493
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.284.303.051 -1.806.697.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-744.765.820 782.405.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-744.765.820 782.405.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 784.429.340 2.024.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 39.663.520 784.429.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 39.701.391 5.471.096
Ters Repo Alacakları
5 0 779.240.521
Finansal Varlıklar
9 30.386.400 128.747.887
TOPLAM VARLIKLAR
70.087.791 913.459.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 9.815
Takas Borçları
6 1.069
Diğer Borçlar
6 23.964 623.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.964 634.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.063.827 912.825.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
912.825.057 5.102.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 60.046.105 89.407.618
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.381.495.716 2.625.012.493
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.284.303.051 -1.806.697.211
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.063.827 912.825.057
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 54.441.020 92.479.664
Temettü Gelirleri
11