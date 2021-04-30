***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.041.515 -35.910.183Net Dönem Karı (Zararı)60.046.105 89.407.618NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-54.603.140 -91.841.258Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-54.196.614 -92.760.638Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-406.526 919.380İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER98.157.530 -125.956.207Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler177.826Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-610.483 574.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler98.768.013 -126.708.244FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR103.600.495 -128.389.847Alınan Faiz54.441.020 92.479.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-902.807.335 818.315.282Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.381.495.716 2.625.012.493Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.284.303.051 -1.806.697.211YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-744.765.820 782.405.099NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-744.765.820 782.405.099DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 784.429.340 2.024.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 39.663.520 784.429.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 39.701.391 5.471.096Ters Repo Alacakları5 0 779.240.521Finansal Varlıklar9 30.386.400 128.747.887TOPLAM VARLIKLAR70.087.791 913.459.504YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 9.815Takas Borçları6 1.069Diğer Borçlar6 23.964 623.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.964 634.447TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.063.827 912.825.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)912.825.057 5.102.157Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 60.046.105 89.407.618Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.381.495.716 2.625.012.493Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.284.303.051 -1.806.697.211TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)70.063.827 912.825.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 54.441.020 92.479.664Temettü Gelirleri11