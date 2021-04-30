***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.098.125 16.888.505
Net Dönem Karı (Zararı)
20.309.640 13.444.420
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.588.071 8.391.155
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-124.973 -71.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.217.508 9.549.471
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.245.590 -1.086.889
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.994.251 -6.105.005
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.130.435 2.343.806
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
345.166 -4.941.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.208.982 -3.507.780
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
727.318 15.730.570
Alınan Temettü
1.245.590 1.086.889
Alınan Faiz
125.217 71.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-935.453 -18.377.912
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 184.643.375 30.383.174
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -185.578.828 -48.761.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.162.672 -1.489.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.162.672 -1.489.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.053.428 3.542.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.216.100 2.053.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.216.282 2.053.854
Takas Alacakları
6 1.130.435 0
Finansal Varlıklar
9 60.905.051 43.478.561
TOPLAM VARLIKLAR
65.251.768 45.532.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 651.186 358.494
Diğer Borçlar
6 135.775 83.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
786.961 441.795
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.464.807 45.090.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.090.620 50.024.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.309.640 13.444.420
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 184.643.375 30.383.174
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -185.578.828 -48.761.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.464.807 45.090.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 125.217 71.046
Temettü Gelirleri
11 1.245.590 1.086.889
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.317.550 3.845.511
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.217.508 9.549.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
240.463 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.711.312 14.552.917
Yönetim Ücretleri
8 -1.198.428 -856.933
Saklama Ücretleri
8 -486.960 -165.245
Denetim Ücretleri
8 -11.974 -7.375
Kurul Ücretleri
8 -12.767 -8.554
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -661.264 -56.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -30.279 -13.959
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.401.672 -1.108.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.309.640 13.444.420
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.309.640 13.444.420
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.309.640 13.444.420
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933226
BIST