***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.098.125 16.888.505Net Dönem Karı (Zararı)20.309.640 13.444.420NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.588.071 8.391.155Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-124.973 -71.427Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.217.508 9.549.471Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.245.590 -1.086.889İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.994.251 -6.105.005Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.130.435 2.343.806Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler345.166 -4.941.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.208.982 -3.507.780FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR727.318 15.730.570Alınan Temettü1.245.590 1.086.889Alınan Faiz125.217 71.046FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-935.453 -18.377.912Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 184.643.375 30.383.174Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -185.578.828 -48.761.086YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.162.672 -1.489.407NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.162.672 -1.489.407DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.053.428 3.542.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.216.100 2.053.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.216.282 2.053.854Takas Alacakları6 1.130.435 0Finansal Varlıklar9 60.905.051 43.478.561TOPLAM VARLIKLAR65.251.768 45.532.415YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 651.186 358.494Diğer Borçlar6 135.775 83.301TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)786.961 441.795TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)64.464.807 45.090.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)45.090.620 50.024.112Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.309.640 13.444.420Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 184.643.375 30.383.174Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -185.578.828 -48.761.086TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)64.464.807 45.090.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 125.217 71.046Temettü Gelirleri11 1.245.590 1.086.889Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 25.317.550 3.845.511Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -4.217.508 9.549.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler240.463 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.711.312 14.552.917Yönetim Ücretleri8 -1.198.428 -856.933Saklama Ücretleri8 -486.960 -165.245Denetim Ücretleri8 -11.974 -7.375Kurul Ücretleri8 -12.767 -8.554Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -661.264 -56.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -30.279 -13.959ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.401.672 -1.108.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.309.640 13.444.420NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.309.640 13.444.420DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.309.640 13.444.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933226BIST