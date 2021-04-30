***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.230.708 3.024.846
Net Dönem Karı (Zararı)
10.328.628 7.611.774
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.038.514 2.552.098
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
214.801 -1.303.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.560.092 4.964.249
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-736.379 -1.109.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.916.942 -8.752.515
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.559.848 -781.296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.279.783 1.615.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.197.007 -9.586.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.549.800 1.411.357
Alınan Temettü
736.379 1.109.110
Alınan Faiz
582.713 504.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.003.296 -3.201.796
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 139.249.140 87.385.426
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -129.245.844 -90.587.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.772.588 -176.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.772.588 -176.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 395.585 572.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.168.173 395.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.169.700 1.194.626
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 405.029 365.242
Takas Alacakları
6 102.900 1.691.583
Diğer Alacaklar
37.624 48.576
Finansal Varlıklar
9 51.627.189 32.990.274
TOPLAM VARLIKLAR
55.342.442 36.290.301
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 288.961 1.625.868
Diğer Borçlar
6 169.360 112.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
458.321 1.738.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.884.121 34.552.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.552.197 30.142.219
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.328.628 7.611.774
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 139.249.140 87.385.426
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -129.245.844 -90.587.222
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 582.713 504.379
Temettü Gelirleri
736.379 1.109.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.670.654 1.723.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.560.092 4.964.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
123.816 109.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.673.654 8.409.927
Yönetim Ücretleri
8 -1.119.627 -630.204
Saklama Ücretleri
8 -59.134 -29.170
Denetim Ücretleri
8 -11.970 -7.373
Kurul Ücretleri
8 -11.698 -6.194
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -47.060 -56.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -95.537 -68.495
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.345.026 -798.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.328.628 7.611.774
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.328.628 7.611.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.328.628 7.611.774
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933229
BIST