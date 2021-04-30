***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.230.708 3.024.846Net Dönem Karı (Zararı)10.328.628 7.611.774NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.038.514 2.552.098Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler214.801 -1.303.041Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.560.092 4.964.249Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-736.379 -1.109.110İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.916.942 -8.752.515Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.559.848 -781.296Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.279.783 1.615.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.197.007 -9.586.535FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.549.800 1.411.357Alınan Temettü736.379 1.109.110Alınan Faiz582.713 504.379FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.003.296 -3.201.796Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 139.249.140 87.385.426Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -129.245.844 -90.587.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.772.588 -176.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.772.588 -176.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 395.585 572.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.168.173 395.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.169.700 1.194.626Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 405.029 365.242Takas Alacakları6 102.900 1.691.583Diğer Alacaklar37.624 48.576Finansal Varlıklar9 51.627.189 32.990.274TOPLAM VARLIKLAR55.342.442 36.290.301YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 288.961 1.625.868Diğer Borçlar6 169.360 112.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)458.321 1.738.104TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.884.121 34.552.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)34.552.197 30.142.219Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.328.628 7.611.774Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 139.249.140 87.385.426Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -129.245.844 -90.587.222TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 582.713 504.379Temettü Gelirleri736.379 1.109.110Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.670.654 1.723.189Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.560.092 4.964.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler123.816 109.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.673.654 8.409.927Yönetim Ücretleri8 -1.119.627 -630.204Saklama Ücretleri8 -59.134 -29.170Denetim Ücretleri8 -11.970 -7.373Kurul Ücretleri8 -11.698 -6.194Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -47.060 -56.717Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -95.537 -68.495ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.345.026 -798.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.328.628 7.611.774NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.328.628 7.611.774DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.328.628 7.611.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933229BIST