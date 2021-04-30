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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 13:07


55.918.650 110.152.200
Net Dönem Karı (Zararı)
19.017.925 36.863.853
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.650.173 -56.144.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 -17.666.461 -644.378
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -48.550.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.906.201 -6.949.033
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.511
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.800.242 80.659.848
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -644.378
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
/tr/Bildirim/933230


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BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,32 13.183.310 % 10,00  
INTEM 44,26 8.442.763 % 9,99  
MERIT 253,30 1.265.924 % 9,99  
KSTUR 292,00 823.203 % 9,98  
TIRE 6,18 1.908.872 % 9,96  
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14:21 Alış Satış %  
Dolar 8,2503 8,2557 % 0,64  
Euro 9,9758 9,9852 % 0,21  
Sterlin 11,4779 11,5355 % 0,70  
Frank 9,0625 9,1171 % 0,87  
Riyal 2,1989 2,2100 % 0,87  
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14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -0,49  
Altın Gr. 471 471 3,52  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,97 26,02 -0,11  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,94 66,94 -1,11  
Seans Raporu 14:21
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