***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









55.918.650 110.152.200Net Dönem Karı (Zararı)19.017.925 36.863.853NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.650.173 -56.144.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 -17.666.461 -644.378Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -48.550.660Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.906.201 -6.949.033Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-77.511İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER38.800.242 80.659.848Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 -644.378Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler/tr/Bildirim/933230BIST