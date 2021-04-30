***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.912.727 -315.774.678Net Dönem Karı (Zararı)37.697.344 1.186.505NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER40.719.196 1.366.299Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-241.834 -45.976Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.961.030 1.412.275İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.748.670 -318.370.285Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler260.346 267.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.009.016 -318.637.413FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR32.667.870 -315.817.481Alınan Faiz11 244.857 42.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.060.851 326.245.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 326.245.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -43.060.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.148.124 10.470.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.148.124 10.470.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.470.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 322.198 10.470.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 322.348 470.449Ters Repo Alacakları5 10.003.046Finansal Varlıklar9 322.273.124 317.225.138TOPLAM VARLIKLAR322.595.472 327.698.633YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 126Diğer Borçlar6 527.474 267.002TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)527.474 267.128TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)322.067.998 327.431.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)327.431.505Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)37.697.344 1.186.505Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 326.245.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -43.060.851TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18 322.067.998 327.431.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 244.857 42.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar2.986.898Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 40.961.030 1.412.275ESAS FAALİYET GELİRLERİ44.192.785 1.455.078Yönetim Ücretleri8 -6.213.459 -250.362Saklama Ücretleri8 -187.539 -6.259Denetim Ücretleri8 -11.957 -7.711Kurul Ücretleri8 -69.155 -2.492Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.622 -1.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.709 -361ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.495.441 -268.573ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.697.344 1.186.505NET DÖNEM KARI (ZARARI)37.697.344 1.186.505DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)37.697.344 1.186.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933227BIST