***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.912.727 -315.774.678
Net Dönem Karı (Zararı)
37.697.344 1.186.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
40.719.196 1.366.299
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-241.834 -45.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.961.030 1.412.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.748.670 -318.370.285
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
260.346 267.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.009.016 -318.637.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.667.870 -315.817.481
Alınan Faiz
11 244.857 42.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.060.851 326.245.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 326.245.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -43.060.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.148.124 10.470.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.148.124 10.470.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.470.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 322.198 10.470.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 322.348 470.449
Ters Repo Alacakları
5 10.003.046
Finansal Varlıklar
9 322.273.124 317.225.138
TOPLAM VARLIKLAR
322.595.472 327.698.633
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 126
Diğer Borçlar
6 527.474 267.002
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
527.474 267.128
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
322.067.998 327.431.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
327.431.505
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.697.344 1.186.505
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 326.245.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -43.060.851
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 322.067.998 327.431.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 244.857 42.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.986.898
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 40.961.030 1.412.275
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.192.785 1.455.078
Yönetim Ücretleri
8 -6.213.459 -250.362
Saklama Ücretleri
8 -187.539 -6.259
Denetim Ücretleri
8 -11.957 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -69.155 -2.492
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.622 -1.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.709 -361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.495.441 -268.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.697.344 1.186.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.697.344 1.186.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.697.344 1.186.505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933227
BIST