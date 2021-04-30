***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.065.399 12.001.614
Net Dönem Karı (Zararı)
18.684.306 4.094.524
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.088.456 -715.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-620.039 -465.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.708.495 -241.239
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.723
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-153.453.693 8.146.652
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.154.537 -141.432
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.458.403 -229.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-147.757.559 8.517.474
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.680.931 11.525.464
Alınan Temettü
8.723
Alınan Faiz
615.532 467.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.932.183 -12.305.013
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 247.117.080 23.016.230
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -111.184.897 -35.321.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.866.784 -303.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.866.784 -303.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.876.716 4.180.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.743.500 3.876.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.749.142 3.877.851
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.788.954 634.417
Finansal Varlıklar
9 162.574.487 21.525.423
TOPLAM VARLIKLAR
183.112.583 26.037.691
YÜKÜM 10.030
Diğer Borçlar
6 101.014 19.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.488.163 29.760
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
180.624.420 26.007.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.007.931 34.218.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.684.306 4.094.524
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 247.117.080 23.016.230
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -111.184.897 -35.321.243
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
180.624.420 26.007.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 615.532 467.427
Temettü Gelirleri
11 8.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.268.886 4.143.808
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.708.495 -241.239
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.592.913 4.378.719
Yönetim Ücretleri
8 -390.531 -170.266
Saklama Ücretleri
8 -95.398 -35.527
Denetim Ücretleri
8 -12.133 -6.096
Kurul Ücretleri
8 -15.339 -4.659
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -372.758 -52.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.448 -14.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-908.607 -284.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.684.306 4.094.524
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.684.306 4.094.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.684.306 4.094.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933235
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