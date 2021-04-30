***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-128.065.399 12.001.614Net Dönem Karı (Zararı)18.684.306 4.094.524NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.088.456 -715.712Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-620.039 -465.750Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.708.495 -241.239Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.723İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-153.453.693 8.146.652Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.154.537 -141.432Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.458.403 -229.390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-147.757.559 8.517.474FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-128.680.931 11.525.464Alınan Temettü8.723Alınan Faiz615.532 467.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.932.183 -12.305.013Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 247.117.080 23.016.230Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -111.184.897 -35.321.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.866.784 -303.399NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.866.784 -303.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.876.716 4.180.115DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.743.500 3.876.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.749.142 3.877.851Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 8.788.954 634.417Finansal Varlıklar9 162.574.487 21.525.423TOPLAM VARLIKLAR183.112.583 26.037.691YÜKÜM 10.030Diğer Borçlar6 101.014 19.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.488.163 29.760TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)180.624.420 26.007.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.007.931 34.218.420Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.684.306 4.094.524Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 247.117.080 23.016.230Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -111.184.897 -35.321.243TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)180.624.420 26.007.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 615.532 467.427Temettü Gelirleri11 8.723Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 12.268.886 4.143.808Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.708.495 -241.239ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.592.913 4.378.719Yönetim Ücretleri8 -390.531 -170.266Saklama Ücretleri8 -95.398 -35.527Denetim Ücretleri8 -12.133 -6.096Kurul Ücretleri8 -15.339 -4.659Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -372.758 -52.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.448 -14.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-908.607 -284.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.684.306 4.094.524NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.684.306 4.094.524DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.684.306 4.094.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933235BIST