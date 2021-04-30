***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-259.676.996 401.971.369Net Dönem Karı (Zararı)260.737.974 608.330.664NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-305.718.973 -664.591.101Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-313.803.791 -654.876.557Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.084.818 -9.714.544İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-531.439.456 -205.827.296Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-519.360 450.840Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.651.140 2.371.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-529.268.956 -208.649.321FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-576.420.455 -262.087.733Alınan Faiz316.743.459 664.059.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.293.481.449 1.589.755.839Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 49.003.582.549 47.742.691.418Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -50.297.063.998 -46.152.935.579YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.553.158.445 1.991.727.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.553.158.445 1.991.727.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.741.057.040 749.329.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.187.898.595 2.741.057.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 524.997.759 1.577.120.148Ters Repo Alacakları5,17 669.857.307 1.173.833.031Diğer Alacaklar6 519.360 0Finansal Varlıklar9 888.500.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933231BIST