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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 13:07



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.676.996 401.971.369
Net Dönem Karı (Zararı)
260.737.974 608.330.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-305.718.973 -664.591.101
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-313.803.791 -654.876.557
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.084.818 -9.714.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-531.439.456 -205.827.296
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-519.360 450.840
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.651.140 2.371.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-529.268.956 -208.649.321
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-576.420.455 -262.087.733
Alınan Faiz
316.743.459 664.059.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.293.481.449 1.589.755.839
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 49.003.582.549 47.742.691.418
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -50.297.063.998 -46.152.935.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.553.158.445 1.991.727.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.553.158.445 1.991.727.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.741.057.040 749.329.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.187.898.595 2.741.057.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 524.997.759 1.577.120.148
Ters Repo Alacakları
5,17 669.857.307 1.173.833.031
Diğer Alacaklar
6 519.360 0
Finansal Varlıklar
9 888.500.703


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933231


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 -0,12  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,02  
B. Petrol 66,97 66,97 -1,08  
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