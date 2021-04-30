***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:08
161.002.698 27.512.053
Net Dönem Karı (Zararı)
61.161.243 59.385.788
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.734.276 16.683.895
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.169.647 -13.624.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.564.629 30.308.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
128.477.902 -62.182.445
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.589.946 28.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.887.956 -62.210.963
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
145.904.869 13.887.238
Alınan Faiz
15.097.829 13.624.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.634.860 -26.995.191
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.293.028 2.618.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -158.927.888 -29.614.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.367.838 516.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.367.838 516.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.381.961 865.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.749.799 1.381.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.821.635 1.381.979
Finansal Varlıklar
9 161.613.338 256.936.665
TOPLAM VARLIKLAR
168.434.973 258.318.644
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.796.565 206.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.796.565 206.619
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
163.638.408 258.112.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
258.112.025 225.721.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
61.161.243 59.385.788
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.293.028 2.618.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -158.927.888 -29.614.183
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
163.638.408 258.112.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 15.097.829 13.624.815
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 79.972.739 17.386.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -28.564.629 30.308.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.464.218 296.400
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.970.157 61.616.335
Yönetim Ücretleri
8 -1.909.646 -2.004.382
Saklama Ücretleri
8 -173.401 -159.175
Denetim Ücretleri
8 -11.973 -6.739
Kurul Ücretleri
8 -41.371 -47.527
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.672.523 -12.452
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.808.914 -2.230.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.161.243 59.385.788
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.161.243 59.385.788
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.161.243 59.385.788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933232
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