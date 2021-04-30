***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









161.002.698 27.512.053Net Dönem Karı (Zararı)61.161.243 59.385.788NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.734.276 16.683.895Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-15.169.647 -13.624.691Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.564.629 30.308.586İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER128.477.902 -62.182.445Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.589.946 28.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler123.887.956 -62.210.963FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR145.904.869 13.887.238Alınan Faiz15.097.829 13.624.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.634.860 -26.995.191Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.293.028 2.618.992Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -158.927.888 -29.614.183YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.367.838 516.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.367.838 516.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.381.961 865.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.749.799 1.381.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.821.635 1.381.979Finansal Varlıklar9 161.613.338 256.936.665TOPLAM VARLIKLAR168.434.973 258.318.644YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 4.796.565 206.619TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.796.565 206.619TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)163.638.408 258.112.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)258.112.025 225.721.428Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)61.161.243 59.385.788Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.293.028 2.618.992Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -158.927.888 -29.614.183TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)163.638.408 258.112.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 15.097.829 13.624.815Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 79.972.739 17.386.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -28.564.629 30.308.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.464.218 296.400ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.970.157 61.616.335Yönetim Ücretleri8 -1.909.646 -2.004.382Saklama Ücretleri8 -173.401 -159.175Denetim Ücretleri8 -11.973 -6.739Kurul Ücretleri8 -41.371 -47.527Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.672.523 -12.452ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.808.914 -2.230.547ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.161.243 59.385.788NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.161.243 59.385.788DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)61.161.243 59.385.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933232BIST