***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.424.831 11.995.049Net Dönem Karı (Zararı)7.460.819 2.873.519NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.041.740 2.765.349Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-177.052 -144.885Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.114.994 3.453.151Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-896.202 -542.917İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.999.668 5.668.248Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler48.801 173.062Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.079.535 10.301.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.968.934 -4.806.253FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.497.109 11.307.116Alınan Temettü896.202 542.917Alınan Faiz176.076 145.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.958.257 -2.701.437Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 47.526.381 30.686.941Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -43.568.124 -33.388.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.466.574 9.293.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.466.574 9.293.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.504.630 211.018DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.038.056 9.504.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.039.032 9.504.630Takas Alacakları6 55.400Diğer Alacaklar6 32.863 26.264Finansal Varlıklar9 31.966.887 22.112.947TOPLAM VARLIKLAR34.038.782 31.699.241YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.095.325 10.335.965Diğer Borçlar6 211.158 50.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.306.483 10.386.018TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.732.299 21.313.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.313.223 21.141.141Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.460.819 2.873.519Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 47.526.381 30.686.941Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -43.568.124 -33.388.378TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)32.732.299 21.313.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 176.076 145.016Temettü Gelirleri11 896.202 542.917Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 857.229 -1.045.695Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.114.994 3.453.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 101.900 64.589ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.146.401 3.159.978Yönetim Ücretleri8 -535.546 -203.194Saklama Ücretleri8 -29.469 -9.545Denetim Ücretleri8 -12.205 -7.376Kurul Ücretleri8 -5.620 -2.486Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -29.991 -22.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -72.751 -41.266ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-685.582 -286.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.460.819 2.873.519NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.460.819 2.873.519DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.460.819 2.873.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933233BIST