***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.424.831 11.995.049
Net Dönem Karı (Zararı)
7.460.819 2.873.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.041.740 2.765.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.052 -144.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.114.994 3.453.151
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-896.202 -542.917
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.999.668 5.668.248
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
48.801 173.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.079.535 10.301.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.968.934 -4.806.253
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.497.109 11.307.116
Alınan Temettü
896.202 542.917
Alınan Faiz
176.076 145.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.958.257 -2.701.437
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 47.526.381 30.686.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -43.568.124 -33.388.378
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.466.574 9.293.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.466.574 9.293.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.504.630 211.018
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.038.056 9.504.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.039.032 9.504.630
Takas Alacakları
6 55.400
Diğer Alacaklar
6 32.863 26.264
Finansal Varlıklar
9 31.966.887 22.112.947
TOPLAM VARLIKLAR
34.038.782 31.699.241
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.095.325 10.335.965
Diğer Borçlar
6 211.158 50.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.306.483 10.386.018
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.732.299 21.313.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.313.223 21.141.141
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.460.819 2.873.519
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 47.526.381 30.686.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -43.568.124 -33.388.378
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.732.299 21.313.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 176.076 145.016
Temettü Gelirleri
11 896.202 542.917
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 857.229 -1.045.695
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.114.994 3.453.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 101.900 64.589
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.146.401 3.159.978
Yönetim Ücretleri
8 -535.546 -203.194
Saklama Ücretleri
8 -29.469 -9.545
Denetim Ücretleri
8 -12.205 -7.376
Kurul Ücretleri
8 -5.620 -2.486
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.991 -22.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.751 -41.266
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-685.582 -286.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.460.819 2.873.519
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.460.819 2.873.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.460.819 2.873.519
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933233
BIST