***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 11:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.503.466 1.464.318
Net Dönem Karı (Zararı)
19.900.388 11.893.924
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.278.681 2.550.740
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.576.358 -5.318.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
297.677 7.869.032
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.798.128 -18.188.284
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-836.657 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.174 2.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.973.645 -18.191.062
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.176.421 -3.743.620
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
16.672.955 5.207.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.815.672 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.815.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.794 1.464.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-687.794 1.464.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.326.551 4.862.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.638.757 6.326.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.667.001 6.451.392
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 836.657
Finansal Varlıklar
9 79.973.235 49.297.267
TOPLAM VARLIKLAR
86.476.893 55.748.659
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 30.970 18.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.970 18.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
86.445.923 55.729.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.729.863 43.835.939
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.900.388 11.893.924
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.815.672 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
86.445.923 55.729.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 16.672.955 5.207.934
Temettü Gelirleri
4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.329.974 -1.033.322
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 297.677 7.869.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.300.606 12.043.648
Yönetim Ücretleri
8 -143.580 -100.239
Saklama Ücretleri
8 -53.737 -21.258
Denetim Ücretleri
8 -11.973 -6.738
Kurul Ücretleri
8 -14.862 -10.269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -150.971 -17
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.095 -11.203
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-400.218 -149.724
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.900.388 11.893.924
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.900.388 11.893.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.900.388 11.893.924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933153
BIST