***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.503.466 1.464.318Net Dönem Karı (Zararı)19.900.388 11.893.924NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.278.681 2.550.740Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-16.576.358 -5.318.288Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler297.677 7.869.032İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.798.128 -18.188.284Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-836.657 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.174 2.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.973.645 -18.191.062FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.176.421 -3.743.620Alınan TemettüAlınan Faiz16.672.955 5.207.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.815.672 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 10.815.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-687.794 1.464.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-687.794 1.464.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.326.551 4.862.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.638.757 6.326.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.667.001 6.451.392Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 836.657Finansal Varlıklar9 79.973.235 49.297.267TOPLAM VARLIKLAR86.476.893 55.748.659YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 30.970 18.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.970 18.796TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)86.445.923 55.729.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.729.863 43.835.939Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.900.388 11.893.924Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 10.815.672 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)86.445.923 55.729.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 16.672.955 5.207.934Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.329.974 -1.033.322Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 297.677 7.869.032Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ20.300.606 12.043.648Yönetim Ücretleri8 -143.580 -100.239Saklama Ücretleri8 -53.737 -21.258Denetim Ücretleri8 -11.973 -6.738Kurul Ücretleri8 -14.862 -10.269Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -150.971 -17Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.095 -11.203ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-400.218 -149.724ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.900.388 11.893.924NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.900.388 11.893.924DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.900.388 11.893.924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933153BIST