***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.263.685 13.451.212
Net Dönem Karı (Zararı)
2.795.022 3.063.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-147.365 -399.529
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-264.531 -314.421
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
117.166 -77.469
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -7.639
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.174.954 10.463.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-115.352 -105.653
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.374 28.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.022.228 10.540.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.527.297 13.127.513
Alınan Temettü
0 7.639
Alınan Faiz
263.612 316.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.978.370 -15.933.034
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 54.029.239 6.517.936
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -43.050.869 -22.450.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.714.685 -2.481.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.714.685 -2.481.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.591 2.524.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.757.276 42.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.758.202 42.598
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,17 642.156 526.804
Finansal Varlıklar
9 23.461.024 11.555.962
TOPLAM VARLIKLAR
25.861.382 12.125.364
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 40.068
Diğer Borçlar
6 24.057 21.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.057 61.431
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.837.325 12.063.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.063.933 24.933.682
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.795.022 3.063.285
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 54.029.239 6.517.936
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -43.050.869 -22.450.970
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
25.837.325 12.063.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 263.612 316.060
Temettü Gelirleri
11 0 7.639
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.686.388 3.121.965
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 117.166 -77.469
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.067.166 3.368.195
Yönetim Ücretleri
8 -119.786 -206.183
Saklama Ücretleri
8 -61.180 -23.930
Denetim Ücretleri
8 -11.535 -7.218
Kurul Ücretleri
8 -4.337 -3.040
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -57.706 -47.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.600 -16.976
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-272.144 -304.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.795.022 3.063.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.795.022 3.063.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.795.022 3.063.285
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933249
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