***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.263.685 13.451.212Net Dönem Karı (Zararı)2.795.022 3.063.285NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-147.365 -399.529Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-264.531 -314.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler117.166 -77.469Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -7.639İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.174.954 10.463.757Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-115.352 -105.653Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.374 28.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.022.228 10.540.902FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.527.297 13.127.513Alınan Temettü0 7.639Alınan Faiz263.612 316.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.978.370 -15.933.034Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 54.029.239 6.517.936Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -43.050.869 -22.450.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.714.685 -2.481.822NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.714.685 -2.481.822DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 42.591 2.524.413DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.757.276 42.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.758.202 42.598Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,17 642.156 526.804Finansal Varlıklar9 23.461.024 11.555.962TOPLAM VARLIKLAR25.861.382 12.125.364YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 40.068Diğer Borçlar6 24.057 21.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.057 61.431TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.837.325 12.063.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.063.933 24.933.682Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.795.022 3.063.285Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 54.029.239 6.517.936Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -43.050.869 -22.450.970TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)25.837.325 12.063.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 263.612 316.060Temettü Gelirleri11 0 7.639Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.686.388 3.121.965Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 117.166 -77.469ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.067.166 3.368.195Yönetim Ücretleri8 -119.786 -206.183Saklama Ücretleri8 -61.180 -23.930Denetim Ücretleri8 -11.535 -7.218Kurul Ücretleri8 -4.337 -3.040Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -57.706 -47.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.600 -16.976ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-272.144 -304.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.795.022 3.063.285NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.795.022 3.063.285DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.795.022 3.063.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933249BIST