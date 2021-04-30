***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.909.873 -60.413.556Net Dönem Karı (Zararı)23.590.661 3.876.754NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-74.101.491 1.739.173Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.976.103 -2.437.311Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-68.125.388 4.176.484İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER32.626.090 -68.466.388Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.174.458 -1.266.415Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.677.224 687.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.123.324 -67.887.129FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.884.740 -62.850.461Alınan Faiz5.974.867 2.436.905FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.264.144 61.961.939Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 184.816.414 67.939.587Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -152.552.270 -5.977.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.354.271 1.548.383NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.354.271 1.548.383DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.548.383 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.902.654 1.548.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 18.902.797 548.471Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7.422.875 1.254.939Ters Repo Alacakları5.17 3.001.499 1.000.318Diğer Alacaklar17.998 11.476Finansal Varlıklar9 95.712.709 63.710.645TOPLAM VARLIKLAR125.057.878 66.525.849YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 80 13Takas Borçları3.160.603 592.707Diğer Borçlar6 203.697 94.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.364.380 687.156TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)121.693.498 65.838.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)65.838.693 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.590.661 3.876.754Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 184.816.414 67.939.587Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -152.552.270 -5.977.648TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)121.693.498 65.838.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.974.867 2.436.905Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 88.351.171 -1.952.080Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -68.125.388 4.176.484ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.200.650 4.661.309Yönetim Ücretleri8 -1.623.084 -615.994Saklama Ücretleri8 -320.053 -92.689Denetim Ücretleri8 -12.475 -5.595Kurul Ücretleri8 -21.981Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -587.544 -30.652Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.852 -39.625ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.609.989 -784.555ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.590.661 3.876.754NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.590.661 3.876.754DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.590.661 3.876.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933250BIST