***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.909.873 -60.413.556
Net Dönem Karı (Zararı)
23.590.661 3.876.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-74.101.491 1.739.173
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.976.103 -2.437.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-68.125.388 4.176.484
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
32.626.090 -68.466.388
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.174.458 -1.266.415
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.677.224 687.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.123.324 -67.887.129
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.884.740 -62.850.461
Alınan Faiz
5.974.867 2.436.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.264.144 61.961.939
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 184.816.414 67.939.587
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -152.552.270 -5.977.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.354.271 1.548.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.354.271 1.548.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.548.383 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.902.654 1.548.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.902.797 548.471
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7.422.875 1.254.939
Ters Repo Alacakları
5.17 3.001.499 1.000.318
Diğer Alacaklar
17.998 11.476
Finansal Varlıklar
9 95.712.709 63.710.645
TOPLAM VARLIKLAR
125.057.878 66.525.849
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 80 13
Takas Borçları
3.160.603 592.707
Diğer Borçlar
6 203.697 94.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.364.380 687.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.693.498 65.838.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.838.693 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.590.661 3.876.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 184.816.414 67.939.587
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -152.552.270 -5.977.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.693.498 65.838.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.974.867 2.436.905
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 88.351.171 -1.952.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -68.125.388 4.176.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.200.650 4.661.309
Yönetim Ücretleri
8 -1.623.084 -615.994
Saklama Ücretleri
8 -320.053 -92.689
Denetim Ücretleri
8 -12.475 -5.595
Kurul Ücretleri
8 -21.981
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -587.544 -30.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.852 -39.625
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.609.989 -784.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.590.661 3.876.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.590.661 3.876.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.590.661 3.876.754
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933250
BIST