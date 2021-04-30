***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
538.370.840 -666.072.699
Net Dönem Karı (Zararı)
229.947.235 57.936.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.632.249 29.732.758
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.413.084 -15.761.503
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.780.835 45.494.264
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
282.697.933 -769.503.834
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.469.520 905.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
260.228.413 -770.409.539
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
489.012.919 -681.834.116
Alınan Temettü
0 3
Alınan Faiz
49.357.921 15.761.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-539.796.290 672.797.857
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 353.562.775 683.682.414
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -893.359.065 -10.884.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.425.450 6.725.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.425.450 6.725.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.725.158 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.299.708 6.725.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.354.960 6.725.247
Finansal Varlıklar
9 438.906.027 724.915.275
TOPLAM VARLIKLAR
444.260.987 731.640.522
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 602.059 69.068
Diğer Borçlar
6 22.773.166 836.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.375.225 905.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
420.885.762 730.734.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
730.734.817 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
229.947.235 57.936.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 353.562.775 683.682.414
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -893.359.065 -10.884.557
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
420.885.762 730.734.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 49.357.921 15.761.414
Temettü Gelirleri
11 0 3
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 175.224.081 -982.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 25.780.835 45.494.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.203.236 189.042
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
263.566.073 60.462.488
Yönetim Ücretleri
8 -10.558.305 -2.352.880
Saklama Ücretleri
8 -583.239 -117.469
Denetim Ücretleri
8 -11.957 -5.688
Kurul Ücretleri
8 -151.729 -42.162
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.558 -229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.310.050 -7.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.618.838 -2.525.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
229.947.235 57.936.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
229.947.235 57.936.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
229.947.235 57.936.960
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933251
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