***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI538.370.840 -666.072.699Net Dönem Karı (Zararı)229.947.235 57.936.960NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.632.249 29.732.758Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-49.413.084 -15.761.503Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.780.835 45.494.264Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER282.697.933 -769.503.834Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.469.520 905.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler260.228.413 -770.409.539FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR489.012.919 -681.834.116Alınan Temettü0 3Alınan Faiz49.357.921 15.761.414FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-539.796.290 672.797.857Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 353.562.775 683.682.414Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -893.359.065 -10.884.557YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.425.450 6.725.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.425.450 6.725.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.725.158 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.299.708 6.725.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.354.960 6.725.247Finansal Varlıklar9 438.906.027 724.915.275TOPLAM VARLIKLAR444.260.987 731.640.522YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 602.059 69.068Diğer Borçlar6 22.773.166 836.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.375.225 905.705TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)420.885.762 730.734.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)730.734.817 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)229.947.235 57.936.960Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 353.562.775 683.682.414Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -893.359.065 -10.884.557TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)420.885.762 730.734.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 49.357.921 15.761.414Temettü Gelirleri11 0 3Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 175.224.081 -982.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 25.780.835 45.494.264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.203.236 189.042ESAS FAALİYET GELİRLERİ263.566.073 60.462.488Yönetim Ücretleri8 -10.558.305 -2.352.880Saklama Ücretleri8 -583.239 -117.469Denetim Ücretleri8 -11.957 -5.688Kurul Ücretleri8 -151.729 -42.162Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.558 -229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -22.310.050 -7.100ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-33.618.838 -2.525.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)229.947.235 57.936.960NET DÖNEM KARI (ZARARI)229.947.235 57.936.960DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)229.947.235 57.936.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933251BIST