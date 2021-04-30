***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-834.906.121 46.881.697
Net Dönem Karı (Zararı)
458.574.905 85.939.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
206.259.929 67.105.513
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.518.444 -332.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
215.669.898 69.791.590
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.891.525 -2.353.474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.509.134.445 -108.847.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-34.205.169 2.737.647
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.837.950 7.758.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.555.767.226 -119.343.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-844.299.611 44.197.329
Alınan Temettü
6.891.525 2.353.474
Alınan Faiz
2.501.965 330.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
901.741.226 -36.784.797
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.791.725.875 200.675.537
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.889.984.649 -237.460.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.835.105 10.096.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.835.105 10.096.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.588.402 6.491.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 83.423.507 16.588.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 83.443.146 16.591.562
Finansal Varlıklar
9 1.585.983.859 245.886.531
Diğer Varlıklar
6 34.205.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.703.632.174 262.478.093
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 86.903.788 9.943.370
Diğer Borçlar
6 4.471.435 593.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.375.223 10.537.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.612.256.951 251.940.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
251.940.820 202.786.550
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
458.574.905 85.939.067
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.791.725.875 200.675.537
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.889.984.649 -237.460.334
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.612.256.951 251.940.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.501.965 330.894
Temettü Gelirleri
6.891.525 2.353.474
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 263.147.982 20.735.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 215.669.898 69.791.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.443.622
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
492.654.992 93.211.120
Yönetim Ücretleri
8 -24.711.750 -6.492.732
Saklama Ücretleri
8 -1.426.735 -407.689
Denetim Ücretleri
8 -11.970 -7.331
Kurul Ücretleri
8 -190.382 -45.984
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.613.285 -292.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -125.965 -25.632
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.080.087 -7.272.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
458.574.905 85.939.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
458.574.905 85.939.067
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
458.574.905 85.939.067
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933252
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