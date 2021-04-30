***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-834.906.121 46.881.697Net Dönem Karı (Zararı)458.574.905 85.939.067NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER206.259.929 67.105.513Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.518.444 -332.603Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler215.669.898 69.791.590Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.891.525 -2.353.474İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.509.134.445 -108.847.251Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-34.205.169 2.737.647Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80.837.950 7.758.492İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.555.767.226 -119.343.390FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-844.299.611 44.197.329Alınan Temettü6.891.525 2.353.474Alınan Faiz2.501.965 330.894FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI901.741.226 -36.784.797Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.791.725.875 200.675.537Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.889.984.649 -237.460.334YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.835.105 10.096.900NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.835.105 10.096.900DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.588.402 6.491.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 83.423.507 16.588.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 83.443.146 16.591.562Finansal Varlıklar9 1.585.983.859 245.886.531Diğer Varlıklar6 34.205.169TOPLAM VARLIKLAR1.703.632.174 262.478.093YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 86.903.788 9.943.370Diğer Borçlar6 4.471.435 593.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)91.375.223 10.537.273TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.612.256.951 251.940.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)251.940.820 202.786.550Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)458.574.905 85.939.067Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.791.725.875 200.675.537Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.889.984.649 -237.460.334TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.612.256.951 251.940.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.501.965 330.894Temettü Gelirleri6.891.525 2.353.474Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 263.147.982 20.735.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 215.669.898 69.791.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.443.622ESAS FAALİYET GELİRLERİ492.654.992 93.211.120Yönetim Ücretleri8 -24.711.750 -6.492.732Saklama Ücretleri8 -1.426.735 -407.689Denetim Ücretleri8 -11.970 -7.331Kurul Ücretleri8 -190.382 -45.984Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.613.285 -292.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -125.965 -25.632ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-34.080.087 -7.272.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)458.574.905 85.939.067NET DÖNEM KARI (ZARARI)458.574.905 85.939.067DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)458.574.905 85.939.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933252BIST