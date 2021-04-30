***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.484.080 -16.669.140Net Dönem Karı (Zararı)8.452.072 3.042.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.261.047 1.737.316Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 -2.409.732 -632.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.670.779 2.369.533İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.606.979 -22.075.530Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler924.198 15.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.531.177 -22.090.600FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.893.860 -17.295.549Alınan Faiz2.409.780 626.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.467.999 16.716.456Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 5.207.835 16.716.456Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.739.836 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.081 47.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.081 47.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 47.316DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 31.235 47.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 36.995 53.124Finansal Varlıklar9 32.581.465 19.721.067TOPLAM VARLIKLAR32.618.460 19.774.191YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 939.268 15.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)939.268 15.070TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)31.679.192 19.759.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.759.121 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.452.072 3.042.665Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 5.207.835 16.716.456Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.739.836 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)31.679.192 19.759.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.409.780 626.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 487.816 121.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.670.779 2.369.533ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.568.375 3.117.455Yönetim Ücretleri8 -137.677 -45.638Saklama Ücretleri8 -36.122 -13.439Denetim Ücretleri8 -11.956 -5.688Kurul Ücretleri8 -5.731 -2.198Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -54Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -924.817 -7.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.116.303 -74.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.452.072 3.042.665NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.452.072 3.042.665DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)