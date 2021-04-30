***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 14:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.484.080 -16.669.140
Net Dönem Karı (Zararı)
8.452.072 3.042.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.261.047 1.737.316
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 -2.409.732 -632.217
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.670.779 2.369.533
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.606.979 -22.075.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
924.198 15.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.531.177 -22.090.600
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.893.860 -17.295.549
Alınan Faiz
2.409.780 626.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.467.999 16.716.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.207.835 16.716.456
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.739.836 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.081 47.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.081 47.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 47.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 31.235 47.316
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 36.995 53.124
Finansal Varlıklar
9 32.581.465 19.721.067
TOPLAM VARLIKLAR
32.618.460 19.774.191
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 939.268 15.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
939.268 15.070
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.679.192 19.759.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.759.121 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.452.072 3.042.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.207.835 16.716.456
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.739.836 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.679.192 19.759.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.409.780 626.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 487.816 121.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.670.779 2.369.533
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.568.375 3.117.455
Yönetim Ücretleri
8 -137.677 -45.638
Saklama Ücretleri
8 -36.122 -13.439
Denetim Ücretleri
8 -11.956 -5.688
Kurul Ücretleri
8 -5.731 -2.198
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -924.817 -7.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.116.303 -74.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.452.072 3.042.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.452.072 3.042.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)